Ad oggi, il difensore centrale Marquinhos ed il centrocampista Martin Ødegaard hanno l'onore di essere, rispettivamente, i capitani di Psg ed Arsenal. Queste due squadre appena menzionate, tra pochi giorni, si sfideranno in occasione della finale della Champions League 2025/2026. L'incontro comincerà alle ore 18:00 di sabato 30 maggio e si disputerà presso la Puskas Arena situata a Budapest, capitale dell'Ungheria. Nelle rispettive storie, entrambi i club hanno avuto diversi capitani e, per l'occasione, abbiamo scelto i tre più importanti.

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I capitani più importanti nella storia di Psg ed Arsenal: iniziamo dai parigini

Rispetto ai loro avversari di sabato pomeriggio, il Paris Saint-Germain ha una storia molto più breve e, di conseguenza, ha avuto anche meno capitani. Uno tra i primi nonché tra i più importanti del club francese risponde al nome di. Nato nel 1954, ricopriva il ruolo di centrocampista e ha giocato per il Psg dalal. Nel corso del suo periodo parigino ha indossato anche la fascia di capitano e, nella prima metà degli anni '80, ha vinto per due volte di fila la

Parigi, Francia - 18 maggio 2013: Thiago Silva solleva il trofeo della Ligue 1 dopo la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Stade Brestois 29 al Parc des Princes. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Passiamo adesso a due grandissimi capitani della storia recente del Paris Saint-Germain che vantano anche di un importante palmarès. Entrambi, tra l'altro, sono brasiliani e difensori centrali. Il primo risponde al nome di Thiago Silva, che ha giocato in Francia dal 2012 al 2020. Durante i primi mesi della sua esperienza francese, per la precisione a novembre, il brasiliano ha ottenuto la fascia da capitano ed in otto stagioni con il Psg ha vinto ben 25 titoli e sette di questi sono campionati. Col suo addio, la fascia è passata sul braccio di Marquinhos che, in questi anni, ha alzato diversi trofei tra cui la Champions League dello scorso anno.

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Gli iconici capitani dei londinesi

Mentre la storia dei loro avversari ha avuto inizio soltanto negli anni '70 dello scorso secolo, dal canto suo l'Arsenal vanta di radici che risalgono alla seconda metà del. Tra coloro che hanno avuto l'onore di essere capitani della squadra di Londra, uno dei più importanti nonché definito "il primo grande capitano dell'Arsenal" risponde al nome di. Ricopriva il ruolo di centrocampista, ha vestito la maglia dei Gunners dalaled è tra i vincitori del primo titolo nella storia del club: ladel

Cardiff - 11 agosto 2002: Patrick Vieira dell'Arsenal col trofeo del Community Shield dopo la partita di Community Shield tra Arsenal e Liverpool al Millennium Stadium. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images) Arsenal ha vinto la partita 1-0.

Tra i grandi capitani del club del Nord di Londra ha uno spazio molto importante Tony Adams. Ex difensore centrale dotati di grande leadership, nella sua carriera ha vestito solo maglia dei Gunners dal 1983 al 2002 guadagnandosi il soprannome di Mister Arsenal. L'inglese, diventato capitano dei Gunners nel 1988, durante la sua carriera ha vinto diversi trofei tra cui quattro Premier League e la Coppa delle Coppe nel 1994. Dopo il suo ritiro, viene scelto Patrick Vieira come nuovo capitano. L'ex centrocampista ha iniziato la sua esperienza londinese nel 1996 diventando uno dei simboli del club nonché uno dei migliori nel suo ruolo. Coi Gunners, il francese ha vinto otto titoli tra cui il campionato di ventidue anni fa, quello terminato da imbattuti.

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