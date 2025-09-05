Torino, da Zapata a Casadei: l'etimologia dei cognomi della Serie A
Dai cognomi toponimici come Casadei e D’Aversa, legati al territorio, a quelli patronimici
Dai cognomi toponimici come Casadei e D’Aversa, legati al territorio, a quelli patronimici
Un viaggio tra etimologia e calcio che unisce curiosità e approfondimento
Nel loro insieme, questi nomi compongono una piccola mappa della storia e delle migrazioni
Dal latino medievale di Caracciolo al termine nautico olandese da cui deriva Stengs, fino alle tradizioni slave, scandinave e africane
Dai cognomi di tradizione latina e italiana a quelli slavi, scandinavi, africani e giapponesi, emerge un ritratto multiculturale della squadra gialloblù
Un racconto che intreccia linguistica e calcio
Ogni cognome diventa una chiave di lettura
Ogni nome racconta una storia
Da cognomi nati tra boschi italiani a nomi provenienti da tribù berbere
Una lente curiosa per scoprire un lato inedito
Da Lautaro a Barella, passando per Calhanoglu e Bastoni
Ogni nome custodisce una storia più antica del pallone
Quando un campo di calcio può essere un dizionario vivente
Da Vazquez a Sanabria, passando per Grassi e Pezzella: un viaggio tra le etimologie
Da Morata a Fabregas, passando per Vojvoda e Smolcic, un viaggio affascinante tra i cognomi
Un viaggio tra le origini dei cognomi
La squadra di Italiano in ottica divertente e curiosa
Giochiamo con i cognomi dei calciatori delle squadre di Serie A