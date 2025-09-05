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Etimologie da Spogliatoio

Un viaggio tra nomi, lingue e radici culturali nascosti dietro le maglie dei calciatori. In questa rubrica ogni squadra diventa una mappa da decifrare: i cognomi raccontano mestieri antichi, luoghi d’origine, tradizioni familiari e storie che vengono da molto prima del pallone. Un modo diverso di leggere il calcio, andando oltre il campo per scoprire cosa significano davvero i nomi dei protagonisti.