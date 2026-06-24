Da un guerriero vichingo a un saggio del Maghreb, passando per un portatore di pace e un uomo protetto dalla Provvidenza. No, non stiamo parlando di personaggi storici, ma di alcuni dei protagonisti di Brasile, Scozia, Marocco e Haiti presenti ai Mondiali.

Dietro cognomi come McKenna, Hakimi, Casemiro o Providence si nascondono infatti storie che attraversano secoli, culture e continenti. Alcuni rimandano alle antiche tradizioni gaeliche delle Highlands scozzesi, altri alle radici arabe e amazigh del Nord Africa, altri ancora all'eredità latina e cristiana che ha influenzato Brasile e Haiti.

Un viaggio che porta lontano dal rettangolo verde e che permette di scoprire come ogni nome custodisca un significato, un'etimologia, una leggenda o una tradizione tramandata nel tempo, trasformando un semplice elenco di convocati in un affascinante racconto di storia e identità.

Mondiale 2026, da Alisson a Gabriel: le etimologie dei primi protagonisti del Brasile

Alisson Becker è nato il 2 ottobre 1992 a Novo Hamburgo e gioca nel Liverpool. Il nome Alisson è una variante moderna di Allison, nome che affonda le proprie radici nella tradizione anglosassone. Originariamente Allison era un cognome patronimico che indicava il "figlio di Alan". A sua volta Alan deriva probabilmente da antichi termini celtici associati all'idea di armonia, bellezza o nobiltà. Nel corso dei secoli il cognome si trasformò gradualmente in nome proprio e, attraverso l'influenza della cultura anglofona, arrivò anche in America Latina.

In Brasile il nome Alisson si diffuse soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta, quando divenne comune l'abitudine di adattare nomi inglesi o statunitensi alla fonetica portoghese. Il suffisso "-son", molto presente in nomi come Anderson, Emerson, Jefferson e Jerson, contribuì alla popolarità di questa forma, percepita come moderna e internazionale.

Alisson

Ederson è nato il 17 agosto 1993 a Osasco e gioca nel Fenerbahçe. Il nome Ederson appartiene a quella vasta famiglia di nomi diffusasi in Brasile nel Novecento attraverso l'influenza della lingua inglese. Gli studiosi lo collegano generalmente a Edward ed Edison: il primo deriva dall'antico inglese Eadweard, composto da ead ("ricchezza", "fortuna", "prosperità") e weard ("guardiano", "protettore"), mentre Edison nacque come cognome con il significato di "figlio di Eda" o "figlio di Edward". Nel contesto brasiliano questi nomi furono adattati e reinventati, dando origine a varianti originali come Ederson, che uniscono sonorità internazionali e identità locale. Dal punto di vista etimologico, il nome conserva quindi il richiamo simbolico alla figura del "custode della prosperità" o del "protettore della fortuna".

Ederson

Gleison Bremer Silva Nascimento, noto semplicemente come Bremer, è nato il 18 marzo 1997 a Itapitanga e gioca nella Juventus. Bremer, ha origini germaniche ed è legato alla città di Brema (Bremen in tedesco). In origine era un cognome toponimico utilizzato per identificare una persona proveniente da quella storica città anseatica del nord della Germania, uno dei più importanti centri commerciali dell'Europa medievale. Il termine Bremer significa letteralmente "abitante di Brema" o "originario di Brema".

Gleison Bremer

Gabriel dos Santos Magalhães, noto semplicemente come Gabriel, è nato il 19 dicembre 1997 a San Paolo e gioca nell'Arsenal. Il nome Gabriel ha origini ebraiche e deriva da Gavri'el, composto dagli elementi gever ("uomo forte", "guerriero") ed El ("Dio"). Il suo significato viene generalmente interpretato come "forza di Dio", "uomo di Dio" oppure "Dio è la mia forza". Si tratta di uno dei nomi più importanti della tradizione biblica, reso celebre dall'arcangelo Gabriele, il messaggero divino che annuncia eventi fondamentali nelle religioni ebraica, cristiana e islamica.

Gabriele Magalhaes

Marquinhos, Bruno Guimarães, Fabinho e Paquetá: il significato dei loro nomi

Marcos Aoás Corrêa, noto semplicemente come Marquinhos, è nato il 14 maggio 1994 a San Paolo e gioca nel Paris Saint-Germain. Il nome Marquinhos è un diminutivo affettivo portoghese di Marcos, ottenuto attraverso il suffisso -inhos, molto utilizzato in Brasile per esprimere familiarità, affetto o vicinanza. Marcos deriva a sua volta dal latino Marcus, uno dei nomi più diffusi nell'antica Roma.

L'origine più accreditata collega Marcus al dio romano Marte, divinità della guerra, della forza e del coraggio. Per questo motivo il nome Marcos viene generalmente interpretato come "consacrato a Marte" oppure "appartenente a Marte". Nel corso dei secoli si è diffuso in tutto il mondo cristiano grazie alla figura di San Marco Evangelista, diventando uno dei nomi più popolari della tradizione occidentale.

Marquinhos

Bruno Guimarães Rodriguez Moura è nato il 16 novembre 1997 a Rio de Janeiro e gioca nel Newcastle United. Guimarães è un cognome di origine portoghese legato alla storica città di Guimarães, considerata la culla della nazione portoghese. Il nome deriva probabilmente da antiche radici germaniche introdotte nella Penisola Iberica dai Visigoti e collegate al nome personale Wimar o Guimar, formato dagli elementi wig ("battaglia") e mari ("famoso", "illustre"). Il significato più accreditato è quindi "illustre in battaglia" oppure "guerriero celebre". Nel corso dei secoli il nome della città divenne anche un cognome, diffondendosi successivamente in Brasile attraverso la colonizzazione portoghese e conservando ancora oggi il richiamo al coraggio, al prestigio e alla tradizione medievale lusitana.

Bruno Guimaraes

Fábio Henrique Tavares è nato il 23 ottobre 1993 a Campinas e gioca nell'Al-Ittihad Club. Fabinho è un diminutivo affettivo di Fábio, ottenuto attraverso il suffisso portoghese -inho, molto diffuso in Brasile. Il nome Fábio deriva dal latino Fabius, antico nome della prestigiosa gens Fabia dell'antica Roma. L'origine del termine è collegata a faba, parola latina che significa "fava", uno dei legumi più coltivati nel mondo romano. Il significato originario era quindi "colui che coltiva le fave" oppure "appartenente alla famiglia dei Fabii". Nonostante le sue umili origini agricole, il nome acquistò grande prestigio grazie all'importanza politica e militare della famiglia Fabia, che diede a Roma numerosi magistrati, consoli e comandanti.

Fabinho

Lucas Tolentino Coelho de Lima Paquetà è nato il 27 agosto 1997 a Rio de Janeiro e gioca nel Flamengo. Paquetá è un nome toponimico che deriva da Ilha de Paquetá, l'isola situata nella Baia di Guanabara da cui proviene la famiglia del calciatore. Il termine Paquetá ha origini nella lingua tupi, parlata dalle popolazioni indigene del Brasile prima dell'arrivo dei portoghesi.

L'etimologia più accreditata fa derivare Paquetá dall'unione delle parole tupi pakuá e etá, con il significato di "molte conchiglie" oppure "luogo ricco di conchiglie". Secondo altre interpretazioni il nome può essere associato all'abbondanza di piccoli molluschi presenti sulle rive dell'isola. In ogni caso il termine mantiene un forte legame con l'ambiente naturale e costiero della regione di Rio de Janeiro.

Lucas Paquetà

Cunha, Vinícius e Ancelotti: tre nomi, tre storie millenarie

João Pessoa

Manchester United

Esiste anche una possibile origine toponimica legata a diverse località chiamate Cunha presenti in Portogallo. In questo caso il cognome avrebbe identificato le famiglie provenienti da quelle zone. Diffusosi durante il Medioevo nella Penisola Iberica, il nome arrivò successivamente in Brasile attraverso la colonizzazione portoghese, diventando uno dei cognomi storici della comunità lusofona. Matheus Cunha Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior è nato il 12 luglio 2000 a São Gonçalo e gioca nel Real Madrid. Vinícius deriva dal latino Vinicius, antico nome appartenente alla gens Vinicia, una delle famiglie dell'antica Roma. L'etimologia non è del tutto certa, ma la teoria più diffusa lo collega al termine latino vinum ("vino"), facendo assumere al nome il significato di "legato al vino", "produttore di vino" oppure "appartenente alla famiglia del vino". Il nome era già presente nell'epoca romana e acquistò ulteriore notorietà grazie a figure storiche come Marco Vinicio, politico e militare dell'Impero Romano. Attraverso il latino e la tradizione cristiana, Vinícius è sopravvissuto nei secoli fino a diffondersi in Portogallo e successivamente in Brasile. Vinicio Carlo Ancelotti è nato il 10 giugno 1959 a Reggiolo ed è il commissario tecnico della è nato il 10 giugno 1959 aed è il commissario tecnico della Nazionale brasiliana di calcio . Ancelotti è un cognome di origine italiana derivato dal nome medievale Ancelotto, a sua volta diminutivo di Ancelmo. Quest'ultimo proviene dall'antico germanico Anshelm, formato dagli elementi ans ("divinità", "dio") e helm ("elmo", "protezione"). Il significato originario può quindi essere interpretato come "protetto dagli dèi", "elmo divino" oppure "colui che gode della protezione divina". Durante il Medioevo il nome Anselmo e le sue varianti erano molto diffuse in diverse regioni europee, soprattutto tra le popolazioni di origine germanica. Da queste forme nacquero successivamente cognomi come Ancelotti, che indicavano i discendenti o i membri della famiglia di un Ancelotto. Carlo Ancelotti Mondiale 2026, Da Mazraoui a Hakimi: viaggio nei significati nascosti dei nomi marocchini Noussair Mazraoui è nato il 14 novembre 1997 a Leiderdorp e gioca nel Manchester United . Mazraoui è un cognome di origine amazigh (berbera) molto diffuso in Marocco e Algeria. Deriva dal termine arabo mazra'a (مزرعة), che significa "fattoria", "azienda agricola" o "terra coltivata". Nel corso dei secoli il nome è stato adottato da diverse famiglie del Maghreb per indicare un legame con la coltivazione della terra o con territori agricoli particolarmente fertili. Il cognome si è diffuso soprattutto tra le comunità amazigh del Nord Africa, dove l'agricoltura ha rappresentato per secoli una delle principali attività economiche e sociali. Per questo motivo Mazraoui può essere interpretato come "colui che proviene dalla fattoria", "abitante delle terre coltivate" oppure "uomo della campagna fertile". Dietro il nome Mazraoui si nasconde quindi un forte legame con la terra, il lavoro agricolo e le antiche tradizioni rurali del Maghreb, elementi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia delle popolazioni amazigh e arabe del Nord Africa. Noussair Mazraou Anass Salah-Eddine è nato il 18 gennaio 2002 a Amsterdam e gioca nel PSV Eindhoven, in prestito dalla Roma. Salah-Eddine è un nome di origine araba derivato da Ṣalāḥ al-Dīn (صلاح الدين), una delle espressioni più prestigiose della tradizione islamica. È composto da ṣalāḥ, che significa "rettitudine", "integrità", "virtù" o "giustizia", e al-dīn, che significa "la fede" o "la religione". Il significato complessivo può quindi essere tradotto come "rettitudine della fede", "integrità della religione" oppure "giustizia della fede". Il nome divenne celebre in tutto il mondo islamico grazie a Ṣalāḥ al-Dīn, il grande condottiero curdo conosciuto in Occidente come Saladino, che nel XII secolo riconquistò Gerusalemme durante le Crociate. Anass Salah-Eddine Achraf Hakimi Mouh è nato il 4 novembre 1998 a Madrid e gioca nel Paris Saint-Germain. Hakimi è un cognome di origine araba derivato dalla radice ḥ-k-m, legata ai concetti di giudizio, saggezza e conoscenza. Il termine Hakim (حكيم) significa infatti "saggio", "sapiente", "uomo di grande giudizio" o "filosofo". L'aggiunta del suffisso finale trasforma il termine in un cognome che indica appartenenza o discendenza. Il significato di Hakimi può quindi essere interpretato come "discendente del saggio", "appartenente a una famiglia di uomini sapienti" oppure "figlio del sapiente". Nella cultura araba il concetto di hakim è particolarmente importante, poiché unisce l'idea della conoscenza a quella della capacità di prendere decisioni equilibrate e giuste. Diffuso in diversi Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, il cognome Hakimi conserva ancora oggi questo forte legame con la saggezza, l'intelligenza e l'autorevolezza. Achraf Hakimi Le etimologie del Marocco: sentinelle, studenti e uomini di rango Samir El Mourabet è nato il 6 ottobre 2005 a Strasburgo e gioca nello Strasburgo . El Mourabet deriva dall'arabo al-Murābiṭ (المرابط), termine che significa "colui che è di guardia", "sentinella", "difensore della frontiera" oppure "guerriero del ribat". Il ribat era una fortificazione militare e religiosa presente nel mondo islamico medievale, situata soprattutto lungo i confini dei territori musulmani. I murabitun erano uomini incaricati di sorvegliare e difendere queste zone strategiche, diventando simboli di disciplina, vigilanza e devozione. Dallo stesso termine deriva anche il nome della dinastia degli Almoravidi, che tra XI e XII secolo costruì uno dei più importanti imperi del Nord Africa e della Penisola Iberica. Il significato di El Mourabet può quindi essere interpretato come "il difensore", "la sentinella" oppure "colui che veglia e protegge". Dietro questo nome si nasconde una tradizione storica profondamente legata al Maghreb e alla cultura islamica medievale, nella quale il coraggio, la vigilanza e la protezione della comunità rappresentavano valori fondamentali. Samir El Mourabet Neil El Aynaoui è nato il 2 luglio 2001 a Nancy e gioca nellaRoma. El Aynaoui è un cognome di origine araba e maghrebina derivato dal termine Aïn (ʿayn), che in arabo significa "sorgente", "fonte d'acqua" oppure "occhio". Il prefisso El- corrisponde all'articolo determinativo arabo "il". Il cognome è legato a numerose località del Marocco che portano il nome Aïn, spesso caratterizzate dalla presenza di sorgenti naturali. Il significato di El Aynaoui può quindi essere interpretato come "colui che proviene dalla sorgente", "originario di Aïn" oppure "appartenente al luogo della fonte d'acqua". Si tratta di un tipico cognome toponimico nordafricano, nato per identificare una famiglia in base al territorio di provenienza. Nella cultura araba e amazigh la sorgente rappresenta da sempre un simbolo di vita, prosperità e rinascita, soprattutto nelle regioni dove l'acqua costituisce una risorsa preziosa. Dietro il nome El Aynaoui si nasconde quindi un forte legame con il territorio, la natura e una delle immagini più importanti della tradizione nordafricana: quella della fonte che dà vita alla comunità. Neil El Aynaoui Sofyan Amrabat è nato il 21 agosto 1996 a Huizen e gioca nel Real Betis , in prestito dal è nato il 21 agosto 1996 ae gioca nel, in prestito dal Fenerbahçe SK . Amrabat è un cognome di origine araba diffuso in Marocco e legato alla radice semitica ʿ-m-r (amar), associata ai concetti di vita, prosperità, costruzione e sviluppo. La stessa radice ha dato origine a numerosi nomi arabi come Omar (ʿUmar), uno dei più diffusi nel mondo islamico. Secondo l'interpretazione più accreditata, Amrabat è una forma evoluta sviluppatasi nel Maghreb e può essere associata all'idea di "uomo prospero", "colui che porta prosperità" oppure "colui che rende florido un luogo". Alcuni studiosi collegano inoltre il cognome a denominazioni familiari e tribali sorte nel Nord Africa durante il Medioevo. Sofyan Amrabat Bilal El Khannouss è nato il 10 maggio 2004 a Strombeek-Bever e gioca nello Stoccarda. El Khannouss è un cognome di origine araba diffuso in Marocco. La sua etimologia viene generalmente collegata alla radice araba kh-n-s, dalla quale deriva il termine khannās (خنّاس), che significa "colui che si nasconde", "colui che si ritira" oppure "colui che si sottrae alla vista". Nella tradizione islamica il termine compare anche nel Corano come attributo riferito a ciò che si cela o si ritrae. Bilal El Khannouss Chemsdine Talbi è nato il 9 maggio 2005 a Sambreville e gioca nel è nato il 9 maggio 2005 ae gioca nel Sunderland . Talbi è un cognome di origine araba derivato dal termine ṭālib (طالب), che significa "studente", "allievo", "ricercatore di conoscenza" oppure "colui che cerca". La parola è molto importante nella cultura islamica, dove il talib al-'ilm è letteralmente il "ricercatore del sapere", figura tradizionalmente associata allo studio, alla crescita personale e all'approfondimento della conoscenza religiosa e culturale. Nel corso dei secoli il termine ṭālib ha dato origine a diversi cognomi e nomi familiari diffusi nel Nord Africa e nel Medio Oriente. La forma Talbi è particolarmente presente in Marocco, Algeria e Tunisia, dove identifica famiglie che in passato potevano essere associate agli studi religiosi, all'insegnamento o semplicemente alla tradizione culturale del sapere. Chemsdine Talbi Ayoub El Kaabi è nato il 26 giugno 1993 a Casablanca e gioca nell'Olympiacos. El Kaabi è un cognome di origine araba derivato da Kaab (كعب), termine che significa "tallone", "caviglia" oppure, in senso figurato, "persona di rango elevato" o "uomo nobile". Nella tradizione araba il nome Kaab è antico e prestigioso, essendo stato portato da numerose figure storiche, poeti e personalità dell'epoca islamica. Il suffisso e l'articolo El- indicano appartenenza familiare, per cui El Kaabi può essere interpretato come "discendente di Kaab", "appartenente alla famiglia di Kaab" oppure "figlio della stirpe di Kaab". Il cognome è particolarmente diffuso in Marocco e in altre aree del Maghreb, dove conserva il legame con antiche genealogie arabe. Ayoub El Kaabi Mondiale 2026, Da Gunn a Tierney: viaggio nei cognomi scozzesi Angus Fraser James Gunn è nato il 22 gennaio 1996 a Norwich e gioca nel Nottingham Forest. Gunn è un cognome di origine scozzese e norrena, derivato dall'antico nome nordico Gunnr o Gunn, che significa "guerra" o "battaglia". Il nome era molto diffuso tra i Vichinghi e fu introdotto nelle isole britanniche durante il periodo delle incursioni e degli insediamenti scandinavi. Nel Medioevo il nome Gunn divenne un cognome ereditario, particolarmente associato al Clan Gunn, uno dei più antichi clan delle Highlands scozzesi. I membri del clan facevano risalire le proprie origini ai capi vichinghi che si stabilirono nel nord della Scozia tra il IX e il X secolo. Il significato di Gunn può quindi essere interpretato come "guerriero", "uomo della battaglia" oppure "discendente del guerriero". Angus Gunn Aaron Buchanan Hickey è nato il 10 giugno 2002 a Glasgow e gioca nel Brentford . Hickey è un cognome di origine irlandese derivato dal gaelico Ó hÍcidhe o Ó hÍceadha, che significa "discendente di Ícidhe". Il nome personale Ícidhe deriva a sua volta dal termine gaelico íceadh, collegato ai concetti di "guarigione", "cura" e "medicina". In origine il cognome era spesso associato a famiglie che svolgevano il ruolo di guaritori, medici o esperti di erbe medicinali all'interno delle comunità gaeliche. Per questo motivo il significato simbolico di Hickey viene generalmente interpretato come "discendente del guaritore", "figlio del medico" oppure "appartenente alla famiglia dei guaritori". Diffusosi inizialmente in Irlanda, il cognome arrivò successivamente anche in Scozia attraverso i continui scambi e movimenti di popolazione tra le due sponde del Mare d'Irlanda. Aaron Hickey Kieran Tierney è nato il 5 giugno 1997 a Douglas e gioca nel è nato il 5 giugno 1997 ae gioca nel Celtic . Tierney è un cognome di origine irlandese derivato dal gaelico Ó Tighearnaigh, che significa "discendente di Tighearnach". Il nome personale Tighearnach proviene dalla parola gaelica tighearna, che significa "signore", "capo", "nobile" oppure "sovrano". Il significato originario di Tierney può quindi essere interpretato come "discendente del signore", "figlio del nobile" oppure "appartenente alla stirpe del capo". Si tratta di uno dei cognomi storici dell'Irlanda, particolarmente diffuso nelle contee dell'Ulster e successivamente arrivato anche in Scozia attraverso le migrazioni delle popolazioni gaeliche. Kieran Tierney Dal calzolaio allo studioso: le etimologie della Scozia John Souttar è nato il 25 settembre 1996 a Aberdeen e gioca nei Rangers . Souttar è un cognome di origine scozzese derivato dall'antico termine germanico e medio inglese souter o sutor, che significa "calzolaio" o "artigiano che ripara le scarpe". La parola affonda le proprie radici nel latino sutor, utilizzato nell'antica Roma per indicare chi cuciva e realizzava calzature. John Souttar è nato il 25 settembre 1996 ae gioca neiè un cognome di origine scozzese derivato dall'antico termine germanico e medio inglese, che significa. La parola affonda le proprie radici nel latino sutor, utilizzato nell'antica Roma per indicare chi cuciva e realizzava calzature. Scott Fraser McKenna è nato il 12 novembre 1996 a Kirriemuir e gioca nella Dinamo Zagabria. McKenna è un cognome di origine gaelica derivato dall'irlandese e scozzese Mac Cionaodha, che significa letteralmente "figlio di Cionaodh". Il nome Cionaodh è formato dagli elementi gaelici cion ("amore", "affetto") e aodh ("fuoco"), antica divinità celtica associata alla luce e alle fiamme. Il significato più accreditato di McKenna è quindi "figlio del nato dal fuoco", "discendente dell'amato dal fuoco" oppure "figlio di Cionaodh". Nel mondo celtico il fuoco rappresentava energia, protezione, forza vitale e connessione con il divino, rendendo questo nome particolarmente prestigioso. Diffuso inizialmente in Irlanda, il cognome si propagò anche in Scozia grazie ai continui contatti tra le popolazioni gaeliche delle due regioni. Scott McKenna Scott Francis McTominay è nato l'8 dicembre 1996 a Lancaster e gioca nelNapoli. McTominay è un cognome di origine gaelica scozzese derivato dalla forma Mac Thòmais, che significa letteralmente "figlio di Tommaso". Il prefisso Mac (o Mc) è tipico dei cognomi scozzesi e irlandesi e indica la discendenza paterna. Il nome Tommaso deriva dall'aramaico Ta'oma (T'oma), che significa "gemello". Attraverso il greco Thomas e il latino Thomas, il nome si diffuse in tutta Europa grazie alla tradizione cristiana e alla figura dell'apostolo San Tommaso. Il significato originario di McTominay può quindi essere interpretato come "figlio di Tommaso" oppure, andando più in profondità nelle sue radici linguistiche, "discendente del gemello". Scott McTominay John McGinn è nato il 18 ottobre 1994 a Glasgow e gioca nell'Aston Villa. McGinn è un cognome di origine gaelica derivato da Mac Fhinn o Mac Ginn, che significa letteralmente "figlio di Finn". Il prefisso Mac indica infatti la discendenza familiare, mentre Finn deriva dal termine gaelico fionn, che significa "bianco", "chiaro", "biondo" o "splendente". Nella tradizione celtica il nome Finn è particolarmente celebre grazie alla figura leggendaria di Fionn mac Cumhaill, il grande guerriero e cacciatore protagonista di numerosi racconti mitologici irlandesi e scozzesi. Per questo motivo il nome assunse nel tempo anche significati simbolici legati alla saggezza, al coraggio e alla nobiltà d'animo. John McGinn Lawrence Shankland è nato il 10 agosto 1995 a Glasgow e gioca nei Rangers FC. Shankland è un cognome di origine scozzese e toponimica derivato da antiche località dell'Ayrshire. Il nome è composto dagli elementi germanici e scozzesi shank, che significa "collina allungata", "cresta" o "pendio rialzato", e land, che significa "terra" o "territorio". Il significato originario può quindi essere interpretato come "terra della collina", "territorio sul crinale" oppure "paese del pendio elevato". Come molti cognomi scozzesi medievali, nacque per identificare le persone provenienti da una determinata area geografica e divenne successivamente ereditario. Lawrence Shankland Stephen Clarke, conosciuto come Steve Clarke, è nato il 29 agosto 1963 a Saltcoats ed è il commissario tecnico della Nazionale scozzese di calcio. Clarke è un cognome di origine inglese e scozzese derivato dall'antico termine latino clericus, passato poi al francese antico clerc e all'inglese medievale clerk. Il significato originario era "chierico", "studioso", "segretario" oppure "uomo istruito". Nel Medioevo saper leggere e scrivere era una capacità rara, generalmente riservata agli uomini di Chiesa o a coloro che svolgevano incarichi amministrativi. Per questo motivo il termine clerk veniva utilizzato per identificare persone colte e istruite, e con il tempo si trasformò in un cognome ereditario. Il significato di Clarke può quindi essere interpretato come "lo studioso", "l'uomo di cultura", "lo scrivano" oppure "colui che possiede conoscenza". Steve Clarke Mondiale 2026, Da Arcus a Isidor: storia e significato dei cognomi di Haiti Carles Arcus è nato il 28 giugno 1996 a Port-au-Prince e gioca nell' Angers . Arcus è un cognome di origine latina derivato da arcus, parola che nell'antica Roma significava "arco". Il termine poteva riferirsi sia all'arco utilizzato come arma dai guerrieri e dai cacciatori, sia agli archi architettonici impiegati nella costruzione di ponti, acquedotti e monumenti. Arco Carlo Hannes Delcroix è nato il 28 febbraio 1999 a Petite-Rivière-de-l'Artibonite e gioca nel FC Lugano. Delcroix è un cognome di origine francese composto da de ("di", "proveniente da") e croix ("croce"). Il significato letterale è quindi "della croce" oppure "proveniente dalla croce". Hannes Delcroix Martin Experiénce è nato il 9 marzo 1999 a Châteaubriant e gioca nel Nancy Lorraine. Experiénce è un cognome di origine francese piuttosto raro, derivato direttamente dal termine francese expérience, che significa "esperienza", "conoscenza acquisita attraverso la pratica" oppure "sapienza maturata nel tempo". La parola affonda le proprie radici nel latino experientia, derivato dal verbo experiri ("provare", "mettere alla prova", "sperimentare"). Jean-Ricner Bellegarde è nato il 27 giugno 1998 a Colombes e gioca nel Wolverhampton Wanderers. Bellegarde è un cognome di origine francese composto dagli elementi belle ("bella") e garde ("guardia", "sorveglianza", "vedetta"). Si tratta di un antico cognome toponimico nato per identificare persone provenienti da località chiamate Bellegarde, molto diffuse in Francia fin dal Medioevo. Il significato originario può essere interpretato come "bella vedetta", "bel punto di osservazione" oppure "fortezza in posizione privilegiata". Nella Francia medievale il termine garde indicava spesso una postazione elevata da cui era possibile controllare il territorio circostante e avvistare eventuali pericoli. Jean-Ricner Bellegarde Ruben Fritzner Providence è nato il 7 luglio 2001 a Lagny-sur-Marnee gioca nell'Almere City. Providence è un cognome di origine francese derivato dal termine latino providentia, che significa "previdenza", "lungimiranza", "capacità di prevedere" oppure "provvidenza divina". La parola è composta da pro ("prima") e videre ("vedere"), assumendo quindi il significato letterale di "vedere in anticipo". Nella tradizione cristiana la Provvidenza rappresenta l'azione con cui Dio guida e protegge gli uomini, motivo per cui il termine acquisì un forte valore religioso e spirituale nel corso dei secoli. Da questa concezione nacquero diversi nomi di luoghi, istituzioni religiose e successivamente anche cognomi familiari. Il significato di Providence può quindi essere interpretato come "colui che gode della protezione divina", "uomo della provvidenza" oppure "persona guidata da una forza superiore". Ruben Providence Wilson Isidor è nato il 27 agosto 2000 a Rennes e gioca nel Sunderland. Isidor è un cognome e nome di origine greca derivato da Isidoro, proveniente dal greco antico Isídōros (Ἰσίδωρος). Il nome è composto da Isis, la celebre dea dell'antico Egitto, e doron, che significa "dono" o "regalo". Il significato originario è quindi "dono di Iside" oppure "colui che è stato donato da Iside". Il nome si diffuse nel mondo greco durante l'età ellenistica, quando il culto della dea Iside era molto popolare in tutto il Mediterraneo. Successivamente venne adottato anche dal mondo cristiano grazie a diversi santi chiamati Isidoro, contribuendo alla sua diffusione in Europa. Nel corso dei secoli Isidor e Isidore divennero nomi e cognomi presenti soprattutto in Francia, Spagna e nei Paesi di tradizione latina. Dietro il nome Isidor si nasconde quindi una storia affascinante che collega l'antico Egitto, la cultura greca e la tradizione cristiana, conservando il significato simbolico di "dono divino" e "persona benedetta dagli dèi". Wilson Isidor è nato il 28 giugno 1996 ae giocaè un cognome di origine latina derivato da, parola che nell'antica Roma significava. Il termine poteva riferirsi sia all'arco utilizzato come arma dai guerrieri e dai cacciatori, sia agli archi architettonici impiegati nella costruzione di ponti, acquedotti e monumenti. è un cognome di origine irlandese derivato dal gaelico, che significa. Il nome personale Tighearnach proviene dalla parola gaelica tighearna, che significaoppure è nato il 10 giugno 2002 ae gioca nelè un cognome di origine irlandese derivato dal gaelico, che significa. Il nome personale Ícidhe deriva a sua volta dal termine gaelico íceadh, collegato ai concetti di è un cognome di origine araba derivato dal termine ṭālib (طالب), che significaoppure. La parola è molto importante nella cultura islamica, dove il talib al-'ilm è letteralmente il "ricercatore del sapere", figura tradizionalmente associata allo studio, alla crescita personale e all'approfondimento della conoscenza religiosa e culturale. è un cognome di origine araba diffuso in Marocco e legato alla radice semitica(amar), associata ai concetti di vita, prosperità, costruzione e sviluppo. La stessa radice ha dato origine a numerosi nomi arabi come Omar (ʿUmar), uno dei più diffusi nel mondo islamico. è nato il 6 ottobre 2005 ae gioca nelloderiva dall'arabo(المرابط), termine che significaoppure. Il ribat era una fortificazione militare e religiosa presente nel mondo islamico medievale, situata soprattutto lungo i confini dei territori musulmani. è nato il 14 novembre 1997 ae gioca nelè un cognome di origine amazigh (berbera) molto diffuso in Marocco e Algeria. Deriva dal termine arabo mazra'a (مزرعة), che significa. Nel corso dei secoli il nome è stato adottato da diverse famiglie del Maghreb per indicare un legame con la coltivazione della terra o con territori agricoli particolarmente fertili. è un cognome di origine italiana derivato dal nome medievale, a sua volta diminutivo di Ancelmo. Quest'ultimo proviene dall'antico germanico Anshelm, formato dagli elementi ans ("divinità", "dio") e helm ("elmo", "protezione").

Santos Carneiro daè nato il 27 maggio 1999 ae gioca nelè un cognome di origine portoghese derivato dal termine, che significa "". In origine veniva utilizzato come soprannome per indicare una persona dalla corporatura robusta o dalla personalità forte e determinata, paragonata alla solidità di un cuneo utilizzato per spaccare il legno o dividere materiali duri.