Dalle foreste del Canada ai villaggi della Bosnia, passando per i deserti del Qatar e le vallate della Svizzera. Il viaggio tra le etimologie dei cognomi dei protagonisti del Mondiale 2026 prosegue nel Gruppo B, un girone che racchiude culture, lingue e storie provenienti da tre continenti diversi.

Dietro ogni cognome si nasconde infatti molto più di una semplice identificazione anagrafica. Ci sono antichi mestieri, territori lontani, tradizioni religiose, clan familiari e popoli che hanno attraversato secoli di storia. In Svizzera, ad esempio, Gregor Kobel ci riporta all'idea dell'abitante di una baita alpina, mentre Granit Xhaka richiama il concetto di sangue e appartenenza tipico della tradizione albanese. In Qatar, invece, Akram Afif porta un cognome associato alla virtù e all'integrità morale, mentre Almoez Ali custodisce nel proprio nome l'idea di nobiltà ed elevazione.

Anche la Bosnia-Erzegovina racconta storie affascinanti attraverso i propri cognomi: da Edin Džeko, il cui cognome è legato ad antiche radici slave, a Sead Kolašinac, che conserva il legame con la città montenegrina di Kolašin. Il Canada, invece, riflette tutta la sua natura multiculturale: da Jonathan David, erede di uno dei cognomi biblici più diffusi al mondo, ad Alphonso Davies, il cui cognome deriva dall'antico nome gallese che significa "figlio di Davide".

Attraverso i calciatori di Canada, Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera emerge così una straordinaria mappa culturale del calcio mondiale. Un percorso che trasforma una semplice lista di convocati in un racconto di popoli, migrazioni e identità, dimostrando come il Mondiale non sia soltanto una competizione sportiva, ma anche un incontro tra storie e tradizioni provenienti da ogni angolo del pianeta. Perché prima di diventare protagonisti sul terreno di gioco, i calciatori portano sulle spalle una storia che spesso inizia molto lontano dagli stadi: nel significato del proprio cognome.

Mondiale 2026, Canada: da Crépeau il rospo a Davies figlio di David, le etimologie dei cognomi

Maxime Crépeau è nato a Longueuil, in Canada, il 5 novembre 1994. Portiere della nazionale canadese, attualmente milita nell'Orlando City. Nel corso della sua carriera si è affermato come uno degli estremi difensori più affidabili del calcio nordamericano, diventando una presenza costante nella selezione canadese. Il cognome Crépeau ha origini francesi ed è particolarmente diffuso nella provincia del Québec, dove si è conservata gran parte dell'eredità linguistica e culturale della Francia coloniale. Deriva dall'antico termine francese "crapaud", che significa "rospo". Nel Medioevo era comune che soprannomi ispirati ad animali venissero attribuiti a una persona in base a caratteristiche fisiche, comportamentali o semplicemente per motivi scherzosi, trasformandosi poi in cognomi ereditari. Attraverso l'evoluzione linguistica e dialettale, il termine originario subì diverse modifiche fino a dare origine alla forma Crépeau. Il cognome arrivò in Nord America con i coloni francesi che si stabilirono nella Nuova Francia tra il XVII e il XVIII secolo.

Maxime Crépeau

Alphonso Davies è nato a Buduburam, in Ghana, il 2 novembre 2000. Difensore e centrocampista della nazionale canadese, attualmente milita nel Bayern Monaco. Nato in un campo profughi che ospitava rifugiati provenienti dalla Liberia, è diventato uno dei calciatori canadesi più forti e conosciuti al mondo grazie alla sua straordinaria velocità e versatilità. Il cognome Davies ha origini gallesi ed è un cognome patronimico che significa "figlio di David". Deriva infatti dal nome biblico David, proveniente dall'ebraico Dawid, il cui significato è generalmente interpretato come "amato" o "prediletto". In Galles il nome David divenne particolarmente popolare grazie al culto di San Davide, patrono nazionale gallese, e da esso nacque il cognome Davies, che si diffuse in tutto il Regno Unito. Attraverso le migrazioni britanniche e l'espansione dell'Impero britannico, il cognome raggiunse numerose parti del mondo, compresa l'Africa occidentale, dove venne adottato da molte famiglie durante il periodo coloniale.

Stephen Eustáquio è nato a Leamington, in Canada, il 21 dicembre 1996. Centrocampista della nazionale canadese, attualmente milita nel Los Angeles FC, dove gioca in prestito dal Porto. Grazie alle sue origini portoghesi e alla sua formazione calcistica internazionale, è diventato uno dei punti di riferimento del centrocampo canadese. Il cognome Eustáquio ha origini portoghesi e deriva dal nome proprio Eustáquio, corrispondente all'italiano Eustachio. Il nome affonda le proprie radici nel greco antico "Eustachios", formato dagli elementi eu ("buono", "bene") e stachys ("spiga di grano"), assumendo quindi il significato di "buona spiga", simbolo tradizionale di prosperità, fertilità e abbondanza. La diffusione del nome in Europa fu favorita dal culto di Sant'Eustachio, martire cristiano venerato fin dall'antichità. Nel corso dei secoli il nome personale si trasformò anche in cognome, soprattutto in Portogallo e nelle comunità portoghesi sparse nel mondo.

Stefano Eustaquio

Tajon Buchanan è nato a Brampton, in Canada, l'8 febbraio 1999. Centrocampista offensivo e attaccante della nazionale canadese, ex Inter, attualmente milita nel Villarreal. Grazie alla sua velocità, alla capacità di saltare l'uomo e alla versatilità tattica, è diventato uno dei giocatori più importanti della nuova generazione del calcio canadese. Il cognome Buchanan ha origini scozzesi ed è uno dei cognomi più antichi delle Highlands occidentali. Deriva da Buchanan, una storica area situata sulle rive orientali del Loch Lomond, in Scozia. Gli studiosi ritengono che il nome del luogo possa derivare dal gaelico "buth chanain", interpretato come "casa del canonico" o "dimora dell'uomo di chiesa", anche se esistono altre teorie etimologiche. In origine il cognome identificava le persone provenienti da quella regione o appartenenti al potente Clan Buchanan, una delle famiglie storiche della Scozia medievale. Con le migrazioni scozzesi nei secoli successivi, il cognome si diffuse in Nord America, Australia e in molte altre parti del mondo anglofono.

Tajon Buchanan

Tani Oluwaseyi è nato ad Abuja, in Nigeria, il 15 maggio 2000. Attaccante della nazionale canadese, attualmente milita nel Villarreal. Nato in Nigeria e successivamente trasferitosi in Canada, rappresenta una delle storie più interessanti del calcio canadese contemporaneo. Il cognome Oluwaseyi ha origini yoruba, una delle principali etnie della Nigeria sud-occidentale. È formato dall'unione di "Oluwa", che significa "Dio" o "Signore", e "seyi", verbo che può essere tradotto come "ha reso questo possibile", "ha fatto questo" o "ha portato onore". Il significato complessivo del cognome può quindi essere interpretato come "Dio ha fatto questo", "Dio ha reso possibile tutto ciò" oppure "Dio ha portato onore". Nella cultura yoruba i nomi e i cognomi possiedono spesso un forte valore spirituale e religioso e vengono scelti per esprimere gratitudine, fede o eventi significativi legati alla nascita e alla storia della famiglia. Oluwaseyi rappresenta proprio questa tradizione, racchiudendo un messaggio di riconoscenza verso Dio e di fiducia nella provvidenza divina, elementi profondamente radicati nella cultura yoruba.

Jesse Marsch è nato a Racine, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti), l'8 novembre 1973. Ex centrocampista e oggi allenatore, è l'attuale commissario tecnico della nazionale canadese. Nel corso della sua carriera ha guidato club importanti come il Salisburgo, il Lipsia e Leeds United, affermandosi come uno dei tecnici nordamericani più apprezzati a livello internazionale. Il cognome Marsch ha origini germaniche e deriva dal termine tedesco "Marsch", parola che indica una zona paludosa, una terra umida o una pianura costiera fertile. In origine si trattava di un cognome toponimico attribuito a persone che vivevano nei pressi di queste aree geografiche, particolarmente diffuse nel nord della Germania e lungo le coste del Mare del Nord. In alcune interpretazioni il cognome può essere collegato anche al concetto di "marca" o territorio di confine, ma l'origine geografica legata alle terre paludose è quella generalmente considerata più probabile. Con l'emigrazione tedesca verso il Nord America, il cognome si diffuse negli Stati Uniti, dove è stato conservato dalle famiglie di origine germanica.

Jesse March

Mondiale 2026, Bosnia-Erzegovina: da Vasilj il regale a Demirović l'uomo di ferro, le etimologie dei cognomi

Nikola Vasilj è nato a Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, il 2 dicembre 1995. Portiere della nazionale bosniaca, attualmente milita nel St. Pauli, club del campionato tedesco. Nel corso della sua carriera si è distinto per affidabilità tra i pali, riflessi e personalità, diventando uno dei principali estremi difensori del calcio bosniaco. Il cognome Vasilj ha origini slave meridionali ed è diffuso soprattutto in Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Serbia. Deriva dal nome personale Vasilije o Vasil, forme slave del nome greco Basileios (Βασίλειος), che significa "reale", "regale" o "appartenente al re". Il termine greco basileus indicava infatti il sovrano o il re. In origine il cognome nacque per identificare i discendenti di una persona chiamata Vasil o Vasilije, seguendo una tradizione molto comune nei Balcani. Con il passare dei secoli il nome personale si trasformò in cognome ereditario, tramandandosi di generazione in generazione.

Nikola Vasilj

Tarik Muharemović è nato a Lubiana, in Slovenia, il 28 febbraio 2003. Difensore della nazionale bosniaca, attualmente milita nel Sassuolo. Cresciuto calcisticamente tra Slovenia e Italia, rappresenta una delle giovani promesse del calcio bosniaco. Il cognome Muharemović ha origini bosniache e appartiene alla tradizione onomastica diffusa tra le popolazioni slave musulmane dei Balcani. Deriva dal nome personale Muharem, a sua volta collegato all'arabo Muharram (محرم), termine che significa "sacro", "proibito" o "consacrato". Muharram è inoltre il nome del primo mese del calendario islamico ed è considerato uno dei mesi più sacri della tradizione musulmana. Il suffisso slavo "-ović", molto diffuso in Bosnia, Serbia, Croazia e Montenegro, significa "figlio di" o "discendente di". Di conseguenza, il cognome Muharemović può essere interpretato come "figlio di Muharem" o "discendente di Muharem".

Tarik Muharemovic

Sead Kolašinac è nato a Karlsruhe, in Germania, il 20 giugno 1993. Difensore della nazionale bosniaca, attualmente milita nell'Atalanta. Nato da una famiglia bosniaca emigrata in Germania, è diventato uno dei calciatori più rappresentativi della Bosnia ed Erzegovina grazie alla sua forza fisica, alla determinazione e alla capacità di ricoprire più ruoli difensivi. Il cognome Kolašinac ha origini balcaniche ed è un tipico cognome toponimico. Deriva infatti da Kolašin, città situata nell'attuale Montenegro, il cui nome è noto da secoli nell'area dei Balcani occidentali. Il suffisso slavo "-ac" indica appartenenza o provenienza geografica, per cui Kolašinac può essere tradotto come "persona proveniente da Kolašin" o "abitante di Kolašin".

Sead Kolasinac

Kerim Alajbegović è nato a Colonia, in Germania, il 21 settembre 2007. Attaccante della nazionale bosniaca, attualmente milita nel Salisburgo. Considerato uno dei giovani talenti emergenti del calcio bosniaco, rappresenta una delle speranze più interessanti per il futuro della selezione balcanica. Il cognome Alajbegović ha origini bosniache e riflette chiaramente l'influenza ottomana che ha caratterizzato la storia della Bosnia ed Erzegovina per diversi secoli. È composto da due elementi: Alajbeg e il suffisso slavo "-ović". Il termine Alajbeg deriva dal turco ottomano alay beyi, che significa "comandante di reggimento" o "capo militare". Nell'Impero Ottomano l'alaybeyi era un ufficiale di alto rango responsabile del comando di unità militari e godeva di notevole prestigio sociale. Il suffisso "-ović", molto diffuso nei Balcani, significa "figlio di" o "discendente di". Di conseguenza, il cognome Alajbegović può essere interpretato come "figlio di Alajbeg" oppure "discendente di un comandante militare ottomano".

Kerim Alajbegovic

Esmir Bajraktarević è nato ad Appleton, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti), il 10 marzo 2005. Esterno della nazionale bosniaca, attualmente milita nel PSV Eindhoven. Nato negli Stati Uniti da famiglia bosniaca, è considerato uno dei giovani prospetti più interessanti del calcio balcanico. Il cognome Bajraktarević ha origini bosniache ed è uno dei cognomi che testimoniano in modo più evidente l'influenza ottomana nei Balcani. Deriva dal termine turco "bayraktar", composto da bayrak ("bandiera", "stendardo") e dal suffisso -tar, che indica una funzione o un incarico. Il bayraktar era il portabandiera, ovvero il soldato incaricato di portare lo stendardo dell'esercito durante le campagne militari dell'Impero Ottomano. Si trattava di un ruolo prestigioso, associato a coraggio, onore e responsabilità. A questo termine si aggiunge il suffisso slavo "-ević", variante di "-ović", che significa "figlio di" o "discendente di". Il cognome Bajraktarević può quindi essere interpretato come "figlio del portabandiera" o "discendente del portastendardo".

Esmir Bajraktarevic

Haris Tabaković è nato a Grenchen, in Svizzera, il 20 giugno 1994. Attaccante della nazionale bosniaca, il giocatore che con il suo gol ha estromesso l'Italia dal Mondiale, attualmente milita nel Borussia Mönchengladbach, dove gioca in prestito dall'Hoffenheim. Nel corso della sua carriera si è distinto per la sua presenza fisica, il gioco aereo e il fiuto del gol. Il cognome Tabaković ha origini bosniache ed è legato a una professione molto diffusa durante il periodo ottomano nei Balcani. Deriva infatti dal termine turco "tabak", che significa "conciatore di pelli" o "artigiano che lavora il cuoio". Si trattava di un mestiere importante nelle città dell'Impero Ottomano, poiché i conciatori producevano il cuoio utilizzato per abiti, calzature, selle e numerosi altri oggetti di uso quotidiano. Il suffisso slavo "-ović", tipico dei cognomi balcanici, significa "figlio di" o "discendente di". Di conseguenza, il cognome Tabaković può essere interpretato come "figlio del conciatore" o "discendente del lavoratore del cuoio".

Haris Tabakovic

Ermedin Demirović è nato ad Amburgo, in Germania, il 25 marzo 1998. Attaccante della nazionale bosniaca, attualmente milita nello Stoccarda. Grazie alla sua mobilità, alla capacità di partecipare alla manovra offensiva e al fiuto del gol, è diventato uno dei principali riferimenti dell'attacco bosniaco. Il cognome Demirović ha origini bosniache ed è un altro esempio dell'influenza linguistica e culturale ottomana nei Balcani. Deriva dal termine turco "demir", che significa "ferro". Nella tradizione turca e balcanica il ferro era spesso associato a forza, resistenza e solidità, qualità molto apprezzate sia nella vita quotidiana sia in ambito militare. A questo elemento si aggiunge il suffisso slavo "-ović", che significa "figlio di" o "discendente di". Il cognome Demirović può quindi essere interpretato come "figlio di Demir" oppure "discendente dell'uomo di ferro". In alcuni casi il nome Demir era utilizzato come nome proprio, mentre in altri poteva essere associato a persone che lavoravano il metallo o che erano note per la loro forza e robustezza.

Ermedin Demirovic

Edin Džeko è nato a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, il 17 marzo 1986. Attaccante e capitano della nazionale bosniaca, attualmente milita nello Schalke 04. Considerato il più grande calciatore della storia della Bosnia ed Erzegovina, ha costruito una carriera straordinaria tra Bundesliga, Premier League, Serie A e competizioni internazionali, diventando il miglior marcatore nella storia della sua nazionale. Il cognome Džeko ha origini bosniache e slave meridionali. Secondo le interpretazioni più accreditate, deriva da antichi soprannomi popolari diffusi nell'area balcanica e collegati alla radice slava "djed" o "džed", termini associati alla figura dell'anziano, del nonno o del capofamiglia rispettato. Nel corso dei secoli, attraverso le evoluzioni fonetiche tipiche dei dialetti bosniaci, croati e serbi, queste forme avrebbero dato origine a cognomi come Džeko.

Edin Dzeko

Mondiale 2026, Qatar: da Afif l'uomo virtuoso a Edmílson il protettore della prosperità

Karim Boudiaf è nato a Rouen, in Francia, il 16 settembre 1990. Calciatore algerino naturalizzato qatariota e di origini marocchine, milita nell'Al-Duhail e nella nazionale del Qatar. Nel corso della sua carriera si è distinto per la grande versatilità tattica, riuscendo a ricoprire diversi ruoli tra difesa e centrocampo. Grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue qualità di leadership, è diventato una delle figure più importanti della generazione che ha portato il Qatar ai maggiori successi della propria storia calcistica. Il cognome Boudiaf ha origini arabe ed è particolarmente diffuso in Algeria e in altre aree del Maghreb. È composto dall'elemento "Bou", molto comune nei cognomi nordafricani, che deriva dall'arabo "Abu" e significa letteralmente "padre di" o "colui che possiede". La seconda parte, "Diaf" o "Diyaf", è collegata alla parola araba ḍayf, che significa "ospite". Il cognome può quindi essere interpretato come "padre dell'ospite", "colui che accoglie gli ospiti" oppure "uomo dell'ospitalità".

Karim Boudiaf

Edmílson Junior Paulo da Silva è nato a Liegi, in Belgio, il 19 agosto 1994. Calciatore belga naturalizzato qatariota di origini brasiliane, gioca come centrocampista offensivo nell'Al-Duhail. Figlio dell'ex calciatore brasiliano Edmílson Paulo da Silva, ha sviluppato la propria carriera tra Belgio e Qatar, mettendosi in evidenza grazie alla sua tecnica, alla rapidità nello stretto e alla capacità di incidere nelle fasi offensive della manovra. Il nome Edmílson ha origini relativamente moderne ed è particolarmente diffuso in Brasile. Si tratta di una forma nata dall'unione del nome germanico Edmund o Edmond con il suffisso portoghese "-ilson" o "-son", che richiama il significato di "figlio di". La radice germanica ed significa "ricchezza", "prosperità" o "fortuna", mentre mund significa "protezione" o "difesa". Il significato originario del nome può quindi essere interpretato come "protettore della ricchezza" o "colui che difende la prosperità". Nel corso del Novecento il nome Edmílson si è diffuso soprattutto in Brasile, dove molte famiglie hanno adattato antichi nomi europei creando forme originali e caratteristiche della cultura brasiliana. Grazie a numerosi calciatori che hanno portato questo nome sui campi di tutto il mondo, Edmílson è diventato oggi uno dei nomi più riconoscibili del calcio brasiliano contemporaneo. In esso convivono quindi l'eredità linguistica germanica, la tradizione portoghese e la creatività culturale che caratterizza la formazione di molti nomi propri diffusi in Brasile.

Edmílson Junior

Almoez Ali Zainelabdeen Mohamed Abdulla, conosciuto semplicemente come Almoez Ali, è nato a Khartum, in Sudan, il 19 agosto 1996. Attaccante dell'Al-Duhail e della nazionale qatariota, è uno dei calciatori più rappresentativi della storia recente del calcio del Qatar. Dopo essersi trasferito in giovane età nel Paese del Golfo, ha completato il proprio percorso di formazione calcistica nelle accademie qatariote, diventando il simbolo offensivo della nazionale. Con il Qatar ha conquistato la Coppa d'Asia nel 2019 e nel 2023, entrando nella storia del torneo grazie ai suoi numerosi gol e alle sue prestazioni decisive. Il cognome Ali deriva dall'arabo ʿAlī (علي), uno dei nomi più importanti e diffusi del mondo islamico. La parola proviene dalla radice araba ʿ-l-w, che esprime il concetto di elevazione, altezza e nobiltà. Il significato letterale di Ali è quindi "elevato", "eccelso", "nobile" o "colui che occupa una posizione elevata". La diffusione del nome è strettamente legata alla figura di Ali ibn Abi Talib, cugino e genero del profeta Maometto, quarto califfo dell'Islam e una delle personalità più venerate della storia islamica. Nel corso dei secoli Ali è stato utilizzato sia come nome proprio sia come cognome in numerosi Paesi del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Asia musulmana. Grazie al prestigio religioso e storico associato alla figura di Ali ibn Abi Talib, il nome è diventato simbolo di onore, coraggio, saggezza e leadership.

Almoez Ali

Akram Hassan Al Yafei Afif, conosciuto semplicemente come Akram Afif, è nato a Doha, in Qatar, il 18 novembre 1996. Attaccante dell'Al-Sadd e della nazionale qatariota, è considerato uno dei calciatori più talentuosi mai prodotti dal calcio del Paese. Cresciuto nell'Aspire Academy, ha maturato esperienze anche in Europa prima di affermarsi definitivamente come stella del calcio qatariota. Dotato di grande tecnica, velocità e fantasia, è stato uno dei principali protagonisti dei successi internazionali del Qatar, contribuendo in maniera determinante alle vittorie della Coppa d'Asia del 2019 e del 2023. Il cognome Afif deriva dall'arabo ʿAfīf (عفيف), un termine che possiede un forte valore morale e spirituale nella cultura islamica. La parola proviene dalla radice araba ʿ-f-f, associata ai concetti di purezza, autocontrollo, modestia e integrità. Il significato del cognome può quindi essere tradotto come "casto", "virtuoso", "onesto", "integro" o "persona di elevata moralità". Nella tradizione araba e islamica il termine afif veniva utilizzato per descrivere una persona capace di mantenere una condotta irreprensibile, rispettosa dei principi religiosi e dei valori della comunità. Akram Afif Mondiali 2026, Svizzera: da Xhaka l'uomo del sangue a Kobel l'abitante della baita, le etimologie dei cognomi. Gregor Kobel è nato a Zurigo, in Svizzera, il 6 dicembre 1997. Portiere del Borussia Dortmund, è considerato uno dei migliori estremi difensori della sua generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Grasshopper, ha successivamente completato la propria formazione calcistica in Germania, dove si è affermato prima con l'Augusta e poi con lo Stoccarda, fino ad arrivare al Borussia Dortmund. Grazie ai suoi riflessi, alla sicurezza nelle uscite e alla leadership dimostrata tra i pali, è diventato anche vice-capitano del club giallonero e uno dei punti di riferimento della nazionale elvetica. Gregorè nato a, in Svizzera, il 6 dicembre 1997. Portiere delè considerato uno dei migliori estremi difensori della sua generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Grasshopper, ha successivamente completato la propria formazione calcistica in Germania, dove si è affermato prima con l'Augusta e poi con lo Stoccarda, fino ad arrivare al Borussia Dortmund. Grazie ai suoi riflessi, alla sicurezza nelle uscite e alla leadership dimostrata tra i pali, è diventato anche vice-capitano del club giallonero e uno dei punti di riferimento della nazionale elvetica. Il cognome Kobel ha origini germaniche e svizzero-tedesche. Gli studiosi dell'onomastica ritengono che derivi dall'antico termine tedesco Kobel, utilizzato nel Medioevo per indicare una piccola capanna, un rifugio, una baita o una dimora situata in zone boschive o montane. In alcune aree dell'Europa centrale la parola veniva inoltre impiegata per descrivere il nido o il rifugio di alcuni animali selvatici, in particolare degli scoiattoli. Come molti cognomi germanici, Kobel nacque probabilmente come cognome geografico o abitativo, attribuito a persone che vivevano nei pressi di una piccola abitazione isolata o provenivano da una località caratterizzata da questo tipo di costruzione. Il significato originario può quindi essere interpretato come "abitante della capanna", "colui che vive presso il rifugio" oppure "uomo della baita". Silvan Dominic Widmer è nato ad Aarau, in Svizzera, il 5 marzo 1993. Difensore del Magonza, di cui è capitano, è un esterno affidabile e dinamico, apprezzato per la sua continuità di rendimento e per la capacità di contribuire sia alla fase difensiva sia a quella offensiva. Dopo gli inizi nel calcio svizzero, ha maturato importanti esperienze internazionali tra Svizzera, Italia e Germania, diventando nel tempo uno dei punti di riferimento della selezione elvetica. Il cognome Widmer ha origini germaniche ed è particolarmente diffuso nelle aree di lingua tedesca della Svizzera, della Germania meridionale e dell'Austria. Deriva dall'antico termine tedesco Widum o Widem, che nel Medioevo indicava una proprietà terriera appartenente alla Chiesa o destinata al sostentamento del parroco. Da questa radice nacque la figura del Widmer, ovvero la persona incaricata di amministrare, coltivare o gestire tali terreni ecclesiastici. Si tratta quindi di un cognome professionale, nato per identificare chi svolgeva una funzione legata all'amministrazione delle proprietà religiose. Il significato originario può essere interpretato come "amministratore dei terreni della Chiesa", "custode delle proprietà ecclesiastiche" oppure "colui che gestisce il patrimonio religioso". Silvan Widmer Nico Elvedi è nato a Zurigo, in Svizzera, il 30 settembre 1996. Difensore del Borussia Mönchengladbach, è uno dei pilastri della retroguardia elvetica degli ultimi anni. Cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, si è trasferito molto giovane in Germania, dove ha costruito gran parte della propria carriera con il Borussia Mönchengladbach. Apprezzato per intelligenza tattica, affidabilità e capacità di impostare l'azione dalla difesa, è diventato una presenza costante sia nel club tedesco sia nella selezione svizzera. Nicoè nato a, in Svizzera, il 30 settembre 1996. Difensore delè uno dei pilastri della retroguardia elvetica degli ultimi anni. Cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, si è trasferito molto giovane in Germania, dove ha costruito gran parte della propria carriera con il Borussia Mönchengladbach. Apprezzato per intelligenza tattica, affidabilità e capacità di impostare l'azione dalla difesa, è diventato una presenza costante sia nel club tedesco sia nella selezione svizzera.

Il cognome Elvedi ha origini svizzere ed è particolarmente diffuso nel Canton Grigioni, una regione caratterizzata dalla convivenza storica di diverse lingue e culture, tra cui tedesco, romancio e italiano. Secondo le interpretazioni più accreditate, il cognome sarebbe collegato all'antico termine latino Helvetii, nome della popolazione celtica che abitava il territorio dell'attuale Svizzera prima della conquista romana. Nel corso dei secoli il nome degli Elvezi o Elvezii ha subito diverse trasformazioni linguistiche fino a generare varianti locali come Elvedi. Per questo motivo il cognome viene spesso associato al significato di "uomo degli Elvezi", "discendente degli abitanti dell'antica Helvetia" oppure "appartenente alla terra degli Elvezi".

Nico Elvedi

Denis Lemi Zakaria Lako Lado, conosciuto semplicemente come Denis Zakaria, è nato a Ginevra, in Svizzera, il 20 novembre 1996. Centrocampista del Monaco, è uno dei giocatori più completi del panorama elvetico. Grazie alla sua struttura fisica, alla capacità di recuperare palloni e alla qualità nelle transizioni, si è imposto nel calcio europeo dopo le esperienze con Young Boys, Borussia Mönchengladbach e Juventus. Le sue origini congolesi e sudsudanesi rappresentano una parte importante della sua storia personale, che si intreccia con la formazione calcistica ricevuta in Svizzera.

Il cognome Zakaria deriva dall'arabo Zakariyyā (زكريا), forma araba del nome biblico ebraico Zekharyah. Il nome è composto dagli elementi ebraici zakar, che significa "ricordare", e Yah, abbreviazione del nome di Dio. Il significato originario può quindi essere tradotto come "Dio si è ricordato" oppure "ricordato da Dio". La figura di Zaccaria è presente sia nella tradizione ebraica sia in quella cristiana e islamica. Nell'Islam, il profeta Zakariyyā è considerato un uomo giusto e devoto, padre di Yahya (Giovanni Battista). Grazie alla diffusione della religione islamica, il nome Zakaria si è propagato in gran parte del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Africa subsahariana, diventando nel tempo anche un cognome ereditario.

Denis Zakaria

Granit Xhaka è nato a Basilea, in Svizzera, il 27 settembre 1992, da una famiglia di origini albanesi proveniente dal Kosovo. Centrocampista del Sunderland, è uno dei calciatori più rappresentativi della storia recente del calcio elvetico. Dotato di grande personalità, leadership e qualità nel gioco di costruzione, ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Basilea, Borussia Mönchengladbach, Arsenal e Bayer Leverkusen, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.

Il cognome Xhaka ha origini albanesi ed è particolarmente diffuso tra le famiglie del Kosovo e dell'Albania settentrionale. Deriva dalla parola albanese gjak, che significa "sangue". Nel corso dei secoli, attraverso le evoluzioni fonetiche dei dialetti gheghi parlati nell'area kosovara, il termine avrebbe dato origine a forme familiari e patronimiche tra cui Xhaka. Nella tradizione albanese il concetto di sangue possiede un significato molto profondo, legato non soltanto ai legami di parentela ma anche all'identità del clan, all'onore familiare e all'appartenenza a una determinata comunità. Per questo motivo il cognome Xhaka viene spesso interpretato come "uomo del sangue", "appartenente alla stirpe" oppure "discendente del clan familiare".

Granit Xhaka

Breel-Donald Embolo, conosciuto semplicemente come Breel Embolo, è nato a Yaoundé, in Camerun, il 14 febbraio 1997. Attaccante del Rennes, si è trasferito in Svizzera da bambino insieme alla sua famiglia, ottenendo successivamente la cittadinanza elvetica. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, si è imposto molto presto come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo grazie alla sua forza fisica, alla velocità e alla capacità di giocare sia come centravanti sia come attaccante esterno. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Schalke 04, Borussia Mönchengladbach e Monaco, diventando uno dei volti più noti della nazionale svizzera.

Il cognome Embolo affonda le proprie radici nell'Africa centrale, in particolare nelle aree del Camerun dove sono presenti numerosi gruppi etnici e linguistici bantu. Come accade per molti cognomi africani, il suo significato è strettamente legato alla lingua e alla tradizione della comunità d'origine e può assumere sfumature differenti a seconda della regione e del gruppo etnico di appartenenza. Le interpretazioni più diffuse collegano Embolo a concetti di forza, solidità e appartenenza familiare, elementi fondamentali nelle culture bantu dell'Africa centrale. In molte tradizioni locali i nomi e i cognomi non servono soltanto a identificare una persona, ma raccontano una storia familiare, un evento significativo o una qualità ritenuta importante dagli antenati.

Breel Embolo

Christian Andreas Fassnacht è nato a Zurigo, in Svizzera, l'11 novembre 1993. Attaccante dello Young Boys, è un giocatore apprezzato per la sua versatilità offensiva, il senso del gol e la capacità di inserirsi negli spazi. Dopo aver maturato esperienza nel calcio svizzero, si è affermato come uno dei protagonisti dello Young Boys, contribuendo ai successi del club bernese sia in campionato sia nelle competizioni europee. Le sue prestazioni gli hanno inoltre aperto le porte della nazionale elvetica.

Il cognome Fassnacht ha origini germaniche ed è strettamente legato alle tradizioni popolari dell'Europa centrale. Deriva infatti dal termine tedesco Fastnacht o Fasnacht, parola che indica il Carnevale nei Paesi di lingua tedesca, in particolare in Svizzera meridionale, Germania e Austria. Il termine è composto da Fasten, che significa "digiunare", e Nacht, cioè "notte", con riferimento all'ultima notte di festeggiamenti prima dell'inizio della Quaresima. In origine il cognome veniva probabilmente attribuito a persone nate durante il periodo del Carnevale oppure a individui coinvolti nell'organizzazione delle celebrazioni popolari. In alcuni casi poteva anche identificare famiglie che vivevano in luoghi associati a queste festività tradizionali. Per questo motivo Fassnacht può essere interpretato come "uomo del Carnevale", "colui che appartiene alla festa di Fasnacht" oppure "persona legata alle celebrazioni prima della Quaresima".

Christian Fassnacht

Noah Okafor

Noah Arinzechukwu Okafor è nato a Binningen, in Svizzera, il 24 maggio 2000. Attaccante del Leeds United. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, si è fatto notare fin da giovane per la sua velocità, la tecnica nello stretto e la capacità di giocare sia come punta centrale sia come esterno offensivo. Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte del calcio internazionale e della nazionale svizzera, con cui rappresenta una delle principali risorse offensive.

Il cognome Okafor affonda le proprie radici nella cultura igbo della Nigeria sud-orientale, da cui proviene la famiglia del calciatore. Si tratta di uno dei cognomi più diffusi tra gli Igbo e deriva dall'espressione tradizionale "Okafo" o "Okafọr", composta da elementi che fanno riferimento alla divinità, alla fortuna e al giorno di nascita secondo l'antico calendario igbo.

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L'interpretazione più accreditata collega il nome al giorno sacro di Afor, uno dei quattro giorni principali del calendario tradizionale igbo. Per questo motivo il cognome viene generalmente tradotto come "nato nel giorno di Afor" oppure "figlio del giorno Afor". Nella cultura igbo il giorno della nascita possiede un significato simbolico importante e spesso influenza il nome assegnato al bambino.