Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Franco Mastantuono è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, infatti non si è allenato neanche questa mattina con il resto della squadra a Valdebebas. Come accaduto nella giornata precedente, il classe 2007 ha svolto solamente del lavoro individuale in palestra, ma senza alcun problema fisico. La sua assenza è infatti legata esclusivamente alla fase finale della trattativa che lo porterà in viola.

Arrivato a Madrid la scorsa stagione dal River Plate, non è riuscito a confermarsi coi Blancos portando la società a mandarlo in prestito per permettergli di crescere giocando più partite possibili.

Fiorentina: Mastantuono adesso è a un passo

Come riportato da, l'accordo tra Real Madrid e Fiorentina è ormai ai dettagli. Il giocatore ha già dato il proprio consenso al trasferimento e i due club stanno definendo gli ultimi aspetti dell'operazione, impostata sulla. La società viola è stata la prima a muoversi concretamente per il giovane argentino, anticipando la concorrenza di altre squadre interessate al suo profilo.

MADRID, SPAGNA - 20 GENNAIO: Franco Mastantuono del Real Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e AS Monaco allo Stadio Santiago Bernabeu il 20 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La Fiorentina ha convinto Mastantuono grazie al progetto tecnico presentato e al ruolo che gli è stato garantito. Il giocatore ha avuto colloqui con l'allenatore Fabio Grosso e con il direttore sportivo Fabio Paratici, ricevendo rassicurazioni sulla possibilità di avere maggiore spazio e continuità rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere nell'immediato con il Real di José Mourinho. Infatti il club spagnolo, pur credendo molto nelle sue qualità, ritiene che un'esperienza in prestito possa essere la soluzione migliore per completare il suo percorso di crescita. A Firenze Mastantuono potrà giocare con maggiore regolarità, adattarsi al calcio europeo e mostrare il talento che aveva convinto il Real a investire su di lui la scorsa estate.

I segnali di una possibile partenza erano già emersi nei giorni scorsi, con il giovane argentino non era stato convocato per l'amichevole in Austria contro la Fiorentina, una coincidenza che coincidenza non sembra affatto, considerando che proprio il club viola lo sta per acquisire in prestito.