La sfida si avvicina. Juventus e Chelsea sono pronte ad affrontarsi in amichevole, ma prima del campo c'è stato spazio per i complimenti. Dopo le parole di Luciano Spalletti nei confronti di Xabi Alonso, è arrivata la risposta del tecnico spagnolo. L'allenatore bianconero aveva elogiato il collega, sottolineando la sua conoscenza del calcio e la qualità già mostrata dal Chelsea nelle prime uscite. A poche ore di distanza è arrivata la replica dell'ex centrocampista del Real Madrid. Nessuna sorpresa: anche Xabi Alonso ha voluto riconoscere il valore della Juventus e del suo nuovo allenatore. Una sfida utile per entrambe le squadre in vista dell'inizio della stagione.

Xabi Alonso sulla Juventus: "Sarà un test molto utile per noi"

Alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea, Luciano Spalletti aveva speso parole importanti per"Mi aspetto di giocare contro una squadra fortissima, con un allenatore bravo e capace", aveva detto il tecnico dellain conferenza stampa. Un attestato di stima nei confronti dell'ex centrocampista spagnolo, che dopo una carriera da protagonista ha iniziato una nuova avventura in panchina. Xabi Alonso ha risposto poco dopo, sempre in conferenza, concentrandosi però soprattutto sul valore dell'avversario. "La Juventus è una grande squadra con grandi giocatori esperti, con un grande allenatore", ha dichiarato il tecnico del

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 14 DICEMBRE: Xabi Alonso, capo allenatore del Real Madrid, guarda prima della partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Real Madrid CF all'Estadio de Mendizorroza il 14 dicembre 2025 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Una sfida che per lui rappresenterà un test importante per valutare il lavoro svolto durante la preparazione estiva. Il Chelsea arriva alla partita dopo le prime settimane di lavoro e con l'obiettivo di analizzare i progressi della squadra. "Prendiamo ogni partita valutando ciò su cui abbiamo lavorato, cosa abbiamo migliorato", ha spiegato Xabi Alonso. Anche la Juventus cerca risposte: dopo le parole di Spalletti, il campo dirà a che punto è il percorso dei bianconeri. Un'amichevole, sì, ma contro un avversario di grande livello. Domani il fischio di inizio.