Federico Grimaldi

Roma, classe 2000. Raccontare il calcio è l’unica cosa che mi riesce davvero bene: trasformare emozioni, partite e storie in parole. Una passione che mi accompagna da sempre e che voglio trasformare in realtà, passo dopo passo. Ho conseguito una laurea triennale e una laurea magistrale in Editoria, Comunicazione e Giornalismo. Dal 2025 lavoro nel settore, mettendo a disposizione le mie competenze e approfondendo costantemente il mondo calcistico. Mi occupo di interviste e approfondimenti, con particolare attenzione al calcio estero, senza limitarmi a un solo orizzonte. L’obiettivo è raccontare il pallone con analisi, sensibilità e uno sguardo sempre attento alle storie che lo attraversano