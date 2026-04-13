Federico Grimaldi

Lorran dà l'addio al Pisa direttamente da...Tiktok: tornerà al Flamengo
Un addio abbastanza singolare
Roma, classe 2000. Raccontare il calcio è l’unica cosa che mi riesce davvero bene: trasformare emozioni, partite e storie in parole. Una passione che mi accompagna da sempre e che voglio trasformare in realtà, passo dopo passo. Ho conseguito una laurea triennale e una laurea magistrale in Editoria, Comunicazione e Giornalismo. Dal 2025 lavoro nel settore, mettendo a disposizione le mie competenze e approfondendo costantemente il mondo calcistico. Mi occupo di interviste e approfondimenti, con particolare attenzione al calcio estero, senza limitarmi a un solo orizzonte. L’obiettivo è raccontare il pallone con analisi, sensibilità e uno sguardo sempre attento alle storie che lo attraversano
Un addio abbastanza singolare
Il club argentino celebra il suo tifoso più illustre
Le parole del bomber inglese
La vincente affronterà una tra Atalanta e Lazio
Il gesto della società
Il clima infuocato in casa biancoceleste
Le parole del fuoriclasse spagnolo
Primo verdetto del campionato inglese
Il sogno dello spagnolo
Mou ha ancora il tocco
A tutto Akanji
Le parole del tecnico spagnolo
O'Ney non ci sta
Altro stop per lo spagnolo
Il focus sui giocatori italiani in giro per il mondo
Tre rientri fondamentali per i giallorossi
Il lungo digiuno dell'attaccante francese
In League One si è scritta la storia
Tutti pazzi per l'esterno di proprietà dell'Atalanta
Le parole del Cholo dopo la sconfitta
Fonte d'ispirazione per il brasiliano
Ultimi sviluppi
Un ultimo ballo, prima di dire addio
Le prime parole del francese dopo il brutto ko
L'ex Napoli torna sui suoi passi
Un gesto che lascia il segno
Le ambizioni finanziarie dell'ex Chelsea
Il croato a difesa della stella spagnola
Ennesimo problema in casa Spurs
La frecciatina social del club monegasco