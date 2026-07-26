Edin Dzeko è sempre più vicino alla permanenza allo Schalke 04. Il futuro dell'attaccante bosniaco sembra ormai indirizzato verso la Bundesliga, dove potrebbe continuare la sua carriera anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, le possibilità di un rinnovo con il club tedesco sono molto alte, tra l'80 e il 90%. La decisione definitiva arriverà nei primi giorni di agosto, ma tutti gli indizi portano verso un nuovo accordo annuale. Dzeko, arrivato a gennaio, è stato uno dei protagonisti della promozione dello Schalke. Sei gol e tre assist in 11 presenze hanno convinto la società a puntare ancora sulla sua esperienza.

Dzeko resta in Germania: lo Schalke prepara il nuovo contratto

La risposta diera attesa dopo il. Il bosniaco si era preso del tempo per valutare il proprio futuro, ma ora la strada sembra tracciata. L'ex attaccante della Roma dovrebbe restare ancora a Gelsenkirchen, pronto ad affrontare il ritorno dello Schalke 04 in Bundesliga. Il suo impatto nella seconda parte di stagione è stato decisivo. Arrivato durante il mercato invernale,ha subito lasciato il segno, diventando uno dei simboli della promozione. Al suo debutto contro ilè entrato nella storia del campionato tedesco: a 39 anni, 10 mesi e 8 giorni è diventato il marcatore più anziano della storia della 2. Bundesliga.

GELSENKIRCHEN (Germania), 25 gennaio 2026 – Edin Dzeko dello Schalke 04 viene sostituito durante la partita di 2. Bundesliga tra FC Schalke 04 e 1. FC Kaiserslautern alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. (Foto: Christof Koepsel/Getty Images)

La permanenza del centravanti è stata favorita anche dalle strategie economiche del club. Lo Schalke ha lavorato su una formula che permettesse di liberare risorse, puntando su contratti con una parte legata ai bonus. Una soluzione che avrebbe consentito alla società di preparare un'offerta importante per Dzeko. Sul tavolo ci sarebbe un contratto annuale con un ingaggio base da circa 900mila euro, che potrebbe arrivare fino a 1,3 milioni grazie ai bonus. Una cifra importante per lo Schalke, che considera il bosniaco un leader fondamentale per la nuova stagione in Bundesliga.