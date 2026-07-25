Amorim fa giocare tanti giovani: Torriani in porta, Comotto, Ossola, lo stesso Camarda che salva la situazione.
Il Genoa blinda Colombo fino al 2029: il messaggio emozionante
Si è giocata oggi ed è terminata con un pareggio per due a due la prima amichevole stagionale del nuovo Milan guidato da Ruben Amorim. I rossoneri hanno giocato al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic.
La doppietta di 𝑪𝑨𝑴𝑨𝑹𝑫𝑨 spinge il Milan 🔥— DAZN Italia (@DAZN_IT) July 25, 2026
Contro il Celtic finisce 2️⃣-2️⃣#CelticMilan #DAZN pic.twitter.com/abkuMYm4Tr
Celtic-Milan 2-2: per i rossoneri arriva la doppietta di CamardaPrima uscita, solo una amichevole, per il nuovo Milan targato Ruben Amorim. Una squadra in costruzione ma che già manda buoni segnali. Anche se c'è ancora tanto da fare, molto lavoro da completare. Per questa prima partita il nuovo allenatore sceglie una formazione nuova e nella quale mancano, ovviamente, molti volti noti: non ci sono Modric, Pulisic, Rabiot, Maignan, Ramos e Leao che si stanno riprendendo dalle fatiche del Mondiale. Il Diavolo scende in campo un 3-4-2-1 e dei titolari ci sono solo: Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek. Largo ai giovani visto che scendono in campo anche Comotto, Torriani in porta, Ossola. Gioca, brevemente, anche il difensore Gila.
Non è una partita facile, per i rossoneri. Il primo tempo, infatti, è decisamente sotto le aspettative e la squadra di casa segna all'11 con Duràn e al 28° con firma di Forrest. Tutte e due le reti nascono per degli errori di impostazione commessi da Pavlovic e Ricci. Il primo tempo termina con la formazione di O'Neill avanti di due reti e in controllo. Nel secondo tempo, però, la musica cambia. Amorim butta dentro Camarda e lui non delude: prima si procura e segna un rigore e poi svetta di testa su un bel crosso del subentrato Chukwueze.
Certo, siamo ancora al calcio d'estate e questa, dopotutto, era la prima partita dei rossoneri con il loro nuovo tecnico. Il Milan ha faticato e non ha giocato bene: i problemi ci sono soprattutto in fase di impostazione del gioco e dell'azione. Ma anche segnali positivi: Camarda. E i giovani: Comotto, in particolare. Che ha giocato bene e provato anche il tiro dalla distanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA