Si è giocata oggi ed è terminata con un pareggio per due a due la prima amichevole stagionale del nuovo Milan guidato da Ruben Amorim. I rossoneri hanno giocato al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic.

La doppietta di 𝑪𝑨𝑴𝑨𝑹𝑫𝑨 spinge il Milan 🔥

Contro il Celtic finisce 2️⃣-2️⃣#CelticMilan #DAZN pic.twitter.com/abkuMYm4Tr — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 25, 2026

Celtic-Milan 2-2: per i rossoneri arriva la doppietta di Camarda

Prima uscita, solo una amichevole, per il nuovotargato Rubenma che già manda buoni segnali. Anche se c'è ancora tanto da fare, molto lavoro da completare. Per questa prima partita il nuovo allenatore sceglie una formazione nuova e nella quale mancano, ovviamente, molti volti noti: non ci sono Modric Leao che si stanno riprendendo dalle fatiche del. Il Diavolo scende in campo une dei titolari ci sono solo:visto che scendono in campo anchein porta, Ossola. Gioca, brevemente, anche il difensore

Non è una partita facile, per i rossoneri. Il primo tempo, infatti, è decisamente sotto le aspettative e la squadra di casa segna all'11 con Duràn e al 28° con firma di Forrest. Tutte e due le reti nascono per degli errori di impostazione commessi da Pavlovic e Ricci. Il primo tempo termina con la formazione di O'Neill avanti di due reti e in controllo. Nel secondo tempo, però, la musica cambia. Amorim butta dentro Camarda e lui non delude: prima si procura e segna un rigore e poi svetta di testa su un bel crosso del subentrato Chukwueze.

Certo, siamo ancora al calcio d'estate e questa, dopotutto, era la prima partita dei rossoneri con il loro nuovo tecnico. Il Milan ha faticato e non ha giocato bene: i problemi ci sono soprattutto in fase di impostazione del gioco e dell'azione. Ma anche segnali positivi: Camarda. E i giovani: Comotto, in particolare. Che ha giocato bene e provato anche il tiro dalla distanza.