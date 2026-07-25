Leao è l'uomo al centro di numerosi rumors di mercato. La domanda che inquieta i tifosi rossoneri è una sola: andrà via? Rimarrà al Milan? Nel frattempo, mentre le voci si rincorrono, lui ha già ripreso ad allenarsi per non perdere la forma, ma non con i rossoneri. Il portoghese, infatti, è ospite del centro sportivo del Corinthians.

Visita ilustre no CT Dr. Joaquim Grava! 🇵🇹



Rafael Leão, atacante da Seleção Portuguesa de Futebol, está passando alguns dias no Brasil e, para manter a forma física, está treinando no CT do Timão! ⚽️



O atleta foi presenteado com o manto alvinegro! 🏴🏳️



📸 Rodrigo Coca /… pic.twitter.com/CDeQ6UDWVW — Corinthians (@Corinthians) July 24, 2026

Leao si allena con il Corinthians in Brasile

Dopo, con pochi gol e con tante polemiche, Leao ha giocato anche il Mondiale con il suo, segnando anche una rete contro l'e fornendodi Modric dal torneo. Adesso, in attesa di sapere quale sarà il suo destino, se di rimanere ancora con la maglia rossonera o se di cambiare squadra, Leao si sta riposando e allenando. In attesa di riunirsi al gruppo squadra guidato dae di decidere del suo futuro: le offerte, ci sono, soprattutto dalla

Il portoghese, però, non si sta allenando con il Diavolo. E neanche da solo, magari a casa sua in Portogallo. Leao si trova in Brasile e si sta allenando con una storica squadra del campionato brasiliano: il Corinthians. Le immagini del giocatore, con addosso la divisa del club brasiliano, sono rapidamente diventate virali. Leao, infatti, ha partecipato alla seduta guidata da Fernando Diniz, ex ct della Seleçao, fermandosi a chiacchierare con lui e a parlare con i giocatori della rosa. Alla fine, gli è stata anche regalata una maglia del Corinthians.

Dietro questo curioso episodio, però, non ci sono esotiche sirene di mercato. L'ex attaccante di Sporting e Lille ha deciso di passare le sue vacanze in Brasile e allo stesso tempo di cominciare a lavorare per tornare in forma. Non è un obiettivo di mercato del club brasiliano: semplicemente è stato ospitato per una sessione di allenamento, nulla di più. Le vacanze, comunque, sono agli sgoccioli: il suo rientro a Milano è previsto per il 29 luglio.