Leandro Paredes ritrova immediatamente il sorriso e la centralità sul rettangolo verde, cancellando la delusione internazionale a suon di grandi giocate. Il centrocampista argentino ha ripreso subito posto nel cuore del Boca Juniors in Copa Sudamericana, firmando un assist al bacio per il gol decisivo del compagno Merentiel. Proprio al termine della sfida, l'ex mediano di Juventus e Roma ha incrociato i giornalisti in zona mista e ha colto l'occasione per vuotare il sacco, distruggendo le pesanti insinuazioni che colpiscono l'Albiceleste dopo la finale persa per 1-0 contro le Furie Rosse. Il calciatore ha spento ogni speculazione con parole taglienti: "Se avessi dato peso a tutto quello che è stato detto prima, durante e dopo il Mondiale, sarei impazzito. Abbiamo disputato un torneo straordinario".

L'attacco di Hassan e la petizione sul web

Le parole delarrivano per smontare un castello difiorito pericolosamente suldurante l'ultimo mese. L'ambienteaveva cavalcato con insistenza le velenose dichiarazioni del commissario tecnico, Hossam. L'allenatore africano, furioso dopodella propria nazionale, aveva gridato allodefinendo la competizione un torneoper regalare la coppa a Lionel Messi . Dopo la finale persa, si è creato invece un complotto che avrebbe deciso di far perdereancora prima della finale., però, rigetta fermamente l'idea di unaparziale e riconosce la superiorità degli avversari europei, senza cercare inutili alibi.

MONTEVIDEO, URUGUAY - 21 MARZO: L'argentino Leandro Paredes reagisce durante. La partita di qualificazione sudamericana alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Uruguay e Argentina, disputata allo stadio Centenario il 21 marzo 2025 a Montevideo, Uruguay. (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

L'onore alla Spagna e l'orgoglio del popolo

Il faro delapplaude la squadra dicon encomiabile sportività, blindando un ciclo storico durato ben otto anni sotto la guida di: "Hanno meritato di vincere. Dobbiamo accettarlo e, allo stesso tempo, essere orgogliosi di quanto abbiamo costruito in questi otto anni. È stato un ciclo eccezionale e solo col tempo ci renderemo conto del valore del percorso fatto". Labrucia parecchio, ma l'abbraccio caloroso dei tifosi alenisce parzialmente il dolore del gruppo: "Perdere una finale mondiale fa male, ma sapere che i nostri tifosi si sono sentiti rappresentati da questa squadra è motivo di grande orgoglio".archivia così le polemiche e guarda avanti.