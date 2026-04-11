Francesco Intorre

Follia in Coppa d'Olanda: l'arbitro risponde al telefono in campo per sventare un piano degli ultras
La telefonata all'arbitro
Appassionato di calcio da quando ho memoria. Racconto il pallone tra tattica, storie di spogliatoio e grandi notti europee. Perché dietro ogni partita c'è sempre un romanzo che aspetta solo di essere scritto.
La telefonata all'arbitro
Le scuse del nigeriano
Il lato oscuro della Movida
Le parole del francese
L'attacco al calcio italiano
La folle serata del portiere azzurro
Derby andaluso macchiato dagli scontri
Fantasista argentino nel mirino dei nerazzurri
Allerta massima per la finale di Copa del Rey
Possibile addio per lo svedese
Cena di lusso per il Tottenham
Lo sfogo del Gasp
Il racconto dello Scudetto del Cagliari
Un anno e mezzo di reclusione
Il saluto del portoghese
Il sogno del telecronista
Addio all'ex portiere
La passione della provincia
Il sogno di Fabregas
Le parole dell'ex preparatore atletico
Il bilancio della conduttrice
La rabbia del numero uno blaugrana
L'attacco sui social del club
L'intervista dell'olandese
Il saluto del tecnico spagnolo
Numeri impietosi
Lo spirito dell'Inter Club Formia
Le parole del tecnico neroverde
Il terreno di gioco torna a splendere
L'orgoglio di papà Luka