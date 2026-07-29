Il sipario scende per sempre sulla meravigliosa e tormentata storia d'amore tra Neymar e la maglia del Brasile. Il fuoriclasse verdeoro spegne ogni singola indiscrezione e annuncia la chiusura totale del capitolo Nazionale. La stella trentaquattrenne ha parlato a cuore aperto mercoledì scorso, subito dopo la schiacciante vittoria del suo Santos per 4-2 contro l'Universidad Central in Copa Sudamericana. L'attaccante, entrato in campo durante l'intervallo del match, ha risposto in modo perentorio alle recenti dichiarazioni del grande amico Lucas Moura. L'ex ala, nel corso di un'intervista al portale Esporte Record, aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi confessando il forte desiderio di vedere O Ney in campo al Mondiale 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco.

Brasile-Neymar, la risposta tagliente e l'orgoglio del campione

Il miglior marcatore della gloriosa storia della Seleçao, autore di benin 130 apparizioni complessive, straccia però questa romantica ipotesi. L'ex talento di Barcellona aveva già annunciato ilinternazionale subito dopo la bruciante eliminazione contro laagli ottavi di finale del. Oggi ribadisce il concetto ai microfoni dicon parole inequivocabili: "Ringrazio Lucas Moura, ma questo non accadrà". Il numero 10 delrivendica con immenso orgoglio il proprio percorso: "Penso che il mio momento di gloria nella nazionale brasiliana sia già passato. Lì ho scritto una pagina di storia e ne sono molto felice. Ho vissuto tante cose. Ho dato tutto il mio cuore e tutta la mia vita, ho sempre lottato per la maglia gialla, ma credo di non averne più voglia".

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Neymar Jr. reagisce al termine dell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Il miracolo di Ancelotti e l'amaro finale

L'epilogo lascia indubbiamente un sapore amaro in bocca a tutti gli appassionati. I continuihanno bersagliatodurante le ultime stagioni, ma il fuoriclasse aveva compiuto un vero e proprioagonistico. L'attaccante aveva infatti convinto il commissario tecnico Carloa convocarlo per la spedizione americana del 2026, tenendo un'intera nazione con il fiato sospeso.

La sfortuna ha però bussato nuovamente alla sua porta. Un grave problema al polpaccio, patito all'inizio del torneo, ha distrutto i sogni di gloria del fenomenale artista di un metro e settantacinque. L'idolo verdeoro ha racimolato appena due brevi spezzoni di gara. Prima ha partecipato alla vittoria per 3-0 contro la Scozia nei gironi, poi ha vissuto la tragica eliminazione contro la Norvegia del ciclone Erling Haaland. In quel drammatico ottavo di finale, Neymar ha trasformato il rigore della bandiera nel tempo di recupero, fissando il risultato sull'1-2 e segnando l'ultima, malinconica, rete della sua straordinaria epopea con i colori del Brasile.