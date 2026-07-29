Il caso è esploso ieri grazie ad uno scoop del giornale inglese The Times. Gianni Infantino, presidente della FIFA, sta pensando di privatizzare quote dei Mondiali: sia quello per i club, che quello delle Nazionali. La UEFA è insorta con un suo comunicato. E le ha fatto eco il nuovo primo ministro britannico, Andy Burnham.

Il primo ministro inglese attacca la FIFA sull'ipotesi di vendere il Mondiale

Gianni Infantino non smette di stupire. E non smette di creare polemiche. La sua nuova pensata riguarda una possibile privatizzazione di una parte delle quote dele anche del. Il processo avverrebbe tramite la creazione di una società, guidata dallo stesso dirigente svizzero. Che, non va dimenticato, sarà probabilmente rieletto alla carica che detiene fino al 2031 nelle prossime elezioni. Un pacchetto di minoranza di tale società, pari a circa, sarebbe poi messo in vendita. La FIFA manterrebbe una quota di controllo. Secondo il quotidiano inglese sarebbero già stati contattati alcuni investitori vicini al presidente Donald

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Federazione calcistica brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, in Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Le parole di Burnham

Controversial plans around the World Cup have sparked fresh tensions between Uefa and Fifa. pic.twitter.com/QGyZrHYbUK — BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2026

Laha risposto a questa iniziativa in maniera durissima con un comunicato di forte condanna: "A queste parole si aggiungono quelle del nuovo primo ministro inglese, grande tifoso e appassionato di calcio. Burnham, infatti, ha dichiarato che andare avanti con questa idea dimostra che la FIFA "si è venduta".

Sul suo profilo X ha poi scritto: "Permettetemi di dirlo in modo molto diretto. Il calcio non appartiene agli investitori. Appartiene alle persone. Le persone che stanno sugli spalti settimana dopo settimana, con la pioggia o con il sole. I Mondiali non sono un prodotto. Sono la più grande competizione sportiva del globo. Non sono mai stati di proprietà di nessuno per poter essere venduti. Imbellettate l'accordo come volete. Una volta che avete venduto un pezzo, vi siete venduti".