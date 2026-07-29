Il centrocampista del Borussia Dortmund avvisa e punta ad un ruolo da leader
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Le aspettative che accompagnano il cognome Bellingham sono inevitabili, ma Jobe vuole scrivere una storia tutta sua al Borussia Dortmund. Il centrocampista inglese racconta il desiderio di essere giudicato per ciò che fa in campo e non soltanto per il paragone con il fratello Jude, oggi stella del Real Madrid.
Jobe: "Non sono più un ragazzino"Jobe Bellingham ha deciso di rompere il silenzio e di affrontare apertamente il tema delle aspettative che gravano su di lui. Dopo i primi mesi vissuti con la maglia del Borussia Dortmund, il classe 2005 ha spiegato di sentirsi ormai pronto per assumersi maggiori responsabilità all'interno della squadra. Nelle dichiarazioni riportate alla BILD, il centrocampista inglese è stato molto chiaro: "Non sono più un ragazzino, ho disputato molte partite nella mia carriera", una frase che sintetizza perfettamente la sua volontà di lasciarsi alle spalle l'etichetta di giovane promessa per essere considerato un giocatore già calcisticamente maturo. Bellingham junior ha inoltre sottolineato: "Mi sento sempre più a mio agio nel mio club", ribadendo come l'ambientamento nella squadra e nella città sia ormai completo e come questo gli permetta di esprimere con maggiore serenità il proprio calcio.
La voglia di prendersi il centrocampo e l'intesa con NmechaIl messaggio lanciato dall'inglese va oltre un semplice sfogo. Bellingham vuole ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel progetto tecnico del Borussia Dortmund e dimostrare di poter essere un riferimento per compagni e allenatore. La crescita mostrata negli ultimi mesi gli ha permesso di acquisire maggiore fiducia, mentre la breve continuità d'impiego gli ha consentito di ritrovare piccoli sprazzi di ritmo e personalità. L'ex Sunderland si è poi soffermato sull'intesa con il compagno, Felix Nmecha, altro giocatore che questa stagione gli ha permesso di crescere ulteriormente e ritagliarsi il suo spazio, chiudendo con 5 gol e 3 assist: "Non voglio dire troppo, ma la prossima annata aspettatevi grandi cose da me e da Felix. La nostra intesa funziona sempre meglio", ha ribadito Jobe.
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Il premio di MVP con il SunderlandPrima dell'approdo al Dortmund, Jobe Bellingham si è affermato come uno dei protagonisti della stagione della promozione in Premier League del Sunderland, venendo eletto come Miglior Giovane della Championship 2024/25, rientrando anche tra i giocatori presenti nella Squadra della Stagione del campionato grazie al rendimento offerto in quell'annata. Il centrocampista, grazie al suo dinamismo e alla sua qualità, ha chiuso la stagione con 4 gol e 3 assist, risultando tra gli uomini chiave di quella splendida annata culminata con il ritorno nella massima divisione inglese.
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