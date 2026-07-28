Dopo l'ufficialità di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico della Francia, sono subito arrivati messaggi dei calciatori a manifestare l'ambiente che si respira nello spogliatoio dei blues. Il primo a dare il benvenuto a Zizou è Kylian Mbappé, capitano della nazionale francese.

Francia, l'era Zidane: Mbappé apprezza

MADRID, SPAGNA - 16 LUGLIO: Il nuovo acquisto del Real Madrid, Kylian Mbappé (2° a destra), posa per una foto con l'ex giocatore e allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane (a sinistra), l'ex giocatore del Real Madrid, Pirri (2° a sinistra), e il presidente del Real Madrid, Florentino Perez Rodriguez (a destra), durante la sua presentazione allo stadio Santiago Bernabéu il 16 luglio 2024 a Madrid, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Che l'avventura di Deschamps come CT della nazionale francese fosse al termine della corsa era chiaro già prima dell'inizio del Mondiale americano. L'ex centrocampista della Juventus ha guidato i blues per 14 anni, riportando la sua nazione sul tetto del mondo nel Mondiale del 2018. Purtroppo per i suoi tifosi, il tecnico non è riuscito a ripetersi, centrando un secondo ed un quarto posto nelle due edizioni successive.

Il nome più caldo già da tempo era quello di Zinedine Zidane, nome confermato ufficialmente dalla stessa federazione francese, che ha dato all'ex Real Madrid l'incarico di guidare la Francia alla conquista del prossimo Europeo ma soprattutto del Mondiale 2030, come dimostrato anche dal contratto firmato dall'allenatore. La scelta di Zinedine Zidane ha messo d'accordo tutti i tifosi francesi, ma soprattutto tutti i calciatori, come dimostrato dal capitano della nazionale francese, Kylian Mbappé.

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L'attaccante del Real Madrid ha infatti pubblicato una storia sul suo profilodando il benvenuto al suo connazionale. "", come si legge nella storia. Tre semplici parole, ma che dicono tanto sulle aspettative dei calciatori riguardo il nuovo commissario tecnico. Per i calciatori della nazionale francese sarà infatti un onore essere guidati da una leggenda come Zinedine Zidane,

E per Zinedine Zidane questa sarà la sfida più importante della carriera - come detto da lui stesso. L'ex numero 10 del Real Madrid si è già laureato campione del mondo quando indossava ancora gli scarpini. La missione ora è provare a ripetersi da allenatore. Impresa finora riuscita solo a Zagallo, Beckenbauer, e proprio al suo predecessore Deschamps.