Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

L'All Star Game sarà, per la seconda volta consecutiva, priva del suo numero uno, ma questa volta senza polemiche nè provvedimenti disciplinari. Lionel Messi sarà assente nella sfida che si terrà mercoledi 29 Luglio tra i migliori 11 della MLS contro quelli della lega Messicana. L'argentino figura nei convocati della partita a discapito di un'estate particolarmente intensa, segnata dall'impegno al Mondiale 2026. La "Pulce" resterà fuori dall'evento insieme al suo connazionale Rodrigo De Paul.

Il comunicato della MLS: riposo concordato per Lionel Messi

Lionel Messi ha collezionato con la maglia dell'Inter Miami. L'attaccante argentino è diventato ildella storia del Club. Con questi colori, il numero dieci ha vinto 1(nel 2023) e 1

GUAYAQUIL, ECUADOR – 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell’Inter Miami osserva durante l’amichevole tra il Barcelona SC e l’Inter Miami, disputata allo stadio Monumental Isidro Romero Carbo il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, in Ecuador.(Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

La scelta di non convocare l'argentino nasce da un accordo trovato prima dell'inizio della stagione calcistica. La MLS e l'associazione calciatori hanno stabilito che i giocatori reduci dal Mondiale 2026 possono seguire programmi individuali di recupero, sempre rispettando le decisioni del proprio Club di appartenenza.

La Lega, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato che Rodrigo De Paul e Lionel Messi saranno esenti da questo evento:"Prima dell'inizio della stagione 2026, la Major League Soccer e l'Associazione dei Giocatori della MLS hanno concordato che, dopo il rientro di un giocatore dal Mondiale, i club avrebbero avuto colloqui individuali con ciascun calciatore per stabilire il periodo adeguato di riposo e il momento del ritorno agli allenamenti e alle competizioni. In conformità con tale accordo, Rodrigo De Paul e Lionel Messi saranno esenti dalla partecipazione all'All Star Game della MLS 2026".

¡AUSENTES! ⚽️❌



Lionel Messi y Rodri de Paul no jugarán el MLS All-Star Game tras participar en el Mundial 2026. Será el tercer año seguido que el 10 argentino es convocado, pero no participa.#FutbolRPC 📸 @brfootball pic.twitter.com/Xg4dDoIJPa — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 25, 2026

Spazio alle nuove stelle della MLS

Senza Lionel Messi, l'dovrà fare affidamento ai nuovi protagonisti del campionato. La squadra potrà contare su giocatori dotati di enorme esperienza e sui protagonisti emersi dal Mondiale, in una squadra che riflette perfettamente la dimensione che sta assumendo anno dopo anno il campionato. Non sarà presente anche il capocannoniere del torneo,, ma ci saranno

SINSHEIM, GERMANIA – 17 MAGGIO: Thomas Müller del Bayern Monaco festeggia al termine della partita di Bundesliga tra TSG 1899 Hoffenheim e FC Bayern Monaco, disputata alla PreZero-Arena il 17 maggio 2025 a Sinsheim, in Germania.(Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Per quanto riguarda la squadra Messicana, saranno presenti Richy Ledezma e Brian Gutierrez (entrambi giocatori del Chivas), oltre all'attaccante venezuelano Salomòn Rondò del Pachuca. Nonostante l'assenza del numero 10 argentino, il valore simbolico della partita non sarà cancellato. Charlotte ospiterà per la prima volta un match di così tanto prestigio e trasformerà l'intera settimana in una grande festa del calcio, tra eventi in città e iniziative dedicate ai giovani adolescenti.