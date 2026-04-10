Vincenzo Di Chio

Nato nel 1995, col pallone tra i piedi e sempre in testa. Il calcio non è solo la mia passione, ma la lingua che parlo meglio: quella degli assist, dei contropiedi e dei gol all'ultimo minuto. Innamorato del calcio da quando ho memoria, con una passione particolare per il nerazzurro, che è il colore delle lenti con cui guardo il mondo. Cerco di portare in ogni articolo la stessa intensità con cui vivo ogni partita: con la testa, con la pancia e con il cuore.