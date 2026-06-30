L'Atletico Madrid ha messo a segno uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato. I Colchoneros si sono assicurati le prestazioni di Alejandro Grimaldo. L'ex Bayer Leverkusen è stato acquistato per circa 23 milioni dopo esser stato uno dei protagonisti assoluti della Bundesliga. Nonostante sia completamente concentrato per il Mondiale con la sua Nazionale, lo spagnolo ha voluto sottolineare i motivi che lo hanno spinto a firmare per il Club di Simeone.

Grimaldo e la scelta di giocare nell'Atletico Madrid

Alejandro Grimaldo ha collezionatocon il Bayer Leverkusen,. Il laterale spagnolo è stato uno dei pilastri della squadra tedesca.

LEVERKUSEN, GERMANIA – 22 APRILE: Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen effettua un passaggio durante la semifinale di Coppa di Germania (DFB-Pokal) tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, disputata alla BayArena il 22 aprile 2026 a Leverkusen, in Germania.. (Photo by Pau Barrena/Getty Images)

Nonostante sia completamente concentrato sul percorso della sua Nazionale, durante la conferenza stampa prima della partita contro l'Austria, l'ex Benfica ha spiegato che il ritorno in Spagna era il suo principale obiettivo e che la scelta dell'Atlético Madrid è stata la sua unica soluzione sin dal primo momento: "Non avevo dubbi, avevo solo un obiettivo: tornare in Spagna. Poi mi ha chiamato Simeone, mi ha fatto tantissimi complimenti e mi ha augurato il meglio per il Mondiale. Ora sono concentrato solo sulla mia Nazionale, ma posso garantirvi che sono felicissimo così come lo è la mia famiglia".

Successivamente ha ribadito come non abbia mai preso in seria considerazione altre mete, sottolineando che il suo agente conosceva perfettamente la sua volontà: "Tutte le persone a me vicine sapevano quali fossero i miei piani, anche il mio agente. Non volevo prendere in considerazione altre mete, volevo tornare in Spagna, a casa mia. Volevo fortemente giocare per l'Atlètico Madrid e ci sono riuscito. Sono troppo orgoglioso e voglio ringraziare il Leverkusen per tutto quello che hanno fatto per me, sono stati fantastici".

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Il ruolo in Nazionale e il rapporto con Cucurella

Oltre al trasferimento, Grimaldo ha affrontato anche il tema della concorrenza con Cucurella, sia in Nazionale sia nei futuri derby di Madrid, spiegando come la rivalità non andrà mai ad intaccare il loro rapporto extra-calcistico: "Non abbiamo parlato di questa cosa, siamo davvero concentrati sul Mondiale e sulla Spagna. Sono certo che questa rivalità non influirà sul nostro rapporto. Siamo persone abbastanza mature, sappiamo cosa vuol dire essere avversari. Lo considero un grande amico, ci rispettiamo tanto e così sarà anche in futuro".

LA CORUÑA, SPAGNA – 4 GIUGNO: Alejandro Grimaldo della Spagna in azione durante la partita amichevole internazionale tra Spagna e Iraq, disputata allo Stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, in Spagna.(Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Infine, il nuovo esterno dell'Atlético ha ammesso che non è semplice non aver ancora trovato spazio nel Mondiale, ma allo stesso tempo ha ribadito la volontà di continuare a lavorare duramente e farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa:" Non è mai bello non giocare. Ho disputato una grande stagione in Germania, sono in perfette condizioni e vorrei giocare per dare il mio contributo. Ma aspetterò e mi farò trovare prontissimo quando il Ct deciderà di puntare su di me. Intanto sono il primo sostenitore della mia Nazionale".