Dopo le voci degli ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale: la Juventus è entrata nel Settlement Agreement. Un comunicato stampa della UEFA ha inserito infatti i bianconeri tra i club che dovranno rispettare i parametri imposti dall'organo. I bianconeri dovranno inoltre pagare una sanzione pari a 6 milioni di euro, che potrebbero diventare 20 in caso di mancato rispetto delle regole.

La Juventus entra nel Settlement Agreement

TORINO, ITALIA – 9 maggio 2026: John Elkann durante il JOFC Day, il 9 maggio 2026 a Giardini Naxos, in Italia. (Foto di Alberto Gandolfo – Juventus/Juventus FC via Getty Images)

In un comunicato stampa della UEFA si legge che la Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club ha ultimato i suoi controlli sui club che hanno preso parte alle competizioni UEFA della stagione 25/26 e ha comunicato quali società si dovranno sottoporre ad accordi per aver violato i parametri di sostenibilità finanziaria. E tra questi club compare il nome della Juventus. Il club torinese infatti dovrà rispettare questo accordo con la UEFA nel prossimo triennio, per una gestione non efficace del triennio precedente.

Insieme ai bianconeri figurano anche il Newcastle di Tonali, il Nizza, e altri club. L'accordo si inserisce in un solco già tracciato nella scorsa stagione. Non ha una durata fissa: sarà infatti la capacità dei club a rispettare i parametri imposti dall'UEFA a determinarne la lunghezza. L'obiettivo è chiaro: le società coinvolte nell'agreement devono raggiungere la conformità alle Football Earnings Rule - norma dell'UEFA che disciplina i conti dei club - entro la stagione 28/29.

Il comunicato dei bianconeri

🚨 BREAKING: Juventus announces that it has reached a settlement agreement with UEFA relating to the breach of the UEFA Football Earnings Rule for the three-year period 2022/23 - 2024/25.



In summary: Juve will pay a €6m fine, the charge for which will be fully recorded in the… pic.twitter.com/9lAFgF93zt — JuveFC (@juvefcdotcom) June 30, 2026

La notizia è arrivata anche attraverso da un comunicato rilasciato dal club piemontese sul proprio sito. Il comunicato sottolinea come la cifra da pagare alla UEFA sia di 6 milioni. "Il pagamento di un importo 'unconditional' pari a Eur 6,0 milioni, il cui onere sarà interamente imputato a conto economico nell’esercizio 2025/26".

Nel comunicato si legge anche come la cifra possa passare da 6 a 20 milioni in caso di inadempienza. "Il potenziale pagamento di ulteriori importi 'conditional', pari al massimo a Eur 14 milioni, solo in caso di mancato rispetto dei parametri economici definiti con UEFA per l’esercizio in corso e per i prossimi due esercizi". I bianconeri però si dicono certi di poter evitare questa sovrattassa, rispettando i parametri imposti dalla UEFA: "La Società stima – allo stato attuale – di poter rispettare con adeguato margine tali parametri e, pertanto, di non dover sostenere tali oneri in futuro".