Il Tottenham Hotspur è una delle squadre più attive in questo inizio di calciomercato estivo. Il club allenato da Roberto De Zerbi vuole evitare di finire nella stessa situazione dell'anno passato, in cui ha cambiato 3 allenatori e si è salvato solamente all'ultima giornata. Le gestioni di Tudor e Frank non hanno portato risultati buoni e soprattutto non hanno valorizzato calciatori acquistati sul mercato, riducendo il valore della rosa. Con RDZ le cose sono cambiate. Dalla mentalità in campo ai risultati effettivi; con l'italiano, gli Spurs hanno cambiato marcia e hanno conquistato la salvezza. L'anno prossimo l'obiettivo è l'Europa, con più di un occhio sulla Champions League, e per raggiungere questo obiettivo, la dirigenza del Tottenham sta cercando di regalare a De Zerbi i calciatori ideali per il suo gioco. Dopo i grandi investimenti in difesa, ora è arrivato il momento di sistemare il centrocampo.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Bergvall pronto a lasciare gli Spurs

SOLNA, SVEZIA - 4 GIUGNO: Lucas Bergvall della Svezia reagisce durante l'amichevole internazionale tra Svezia e Grecia alla Strawberry Arena il 4 giugno 2026 a Solna, in Svezia. (Foto di Linnea Rheborg/Getty Images)

Per ora, la squadra allenata da Roberto De Zerbi ha acquistato degli ottimi giocatori in difesa. Senesi e Robertson hanno firmato a zero, mentre per circa 60 milioni di euro è arrivato il centrale olandese Van Hecke. Tuttavia, nelle ultime ore sono aumentati i rumors su Tonali e Matues Fernandes, indiziati numero 1 per migliorare la qualità del reparto mediano del campo. Tuttavia, per aggiungere uno di questi due top player, è necessaria l'uscita di qualcuno. La questione non è stata complessa, nel momento in cui la richiesta di cessione è arrivata direttamente dal calciatore in questione: Lucas Bergvall.

Lucas Bergvall has informed Tottenham Hotspur of his preference to seek a new challenge elsewhere, amid strong interest from sides in England and across Europe.



The 20-year-old midfielder is competing for Sweden at the 2026 World Cup but Spurs are now aware that he would like to… pic.twitter.com/U3ZFmKXxI4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 21, 2026

Il nazionale svedese, gioiello degli Spurs, ha deciso di lasciare il Tottenham in estate. Arrivato dal Djurgarden nel 2024 per 20 milioni di euro, Bergvall è stato un elemento centrale per Ange Postecoglou nel percorso vincente in Europa League. Tuttavia, nella stagione appena conclusa, il centrocampista non ha trovato continuità e spazio con nessuno dei 3 allenatori. Perciò, come riportato in esclusiva da David Ornstein (The Athletic), il classe 2006 ha informato gli Spurs di volersi cercare una nuova squadra, sfruttando anche la vetrina Mondiale.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365