Pietro Rusconi

Redattore

Il destino mi ha voluto gobbo facendomi nascere nello stesso giorno di Alex Del Piero ma 28 anni dopo. Innamorato dello strutturalismo del 4-3-3 sarrista e discepolo del magismo di Ernesto De Martino, mi trovo a riflettere sulla legittimità del calcio come fatto sociale totale (M. Mauss) e come ultima rappresentazione sacra del nostro tempo (PP. Pasolini). Il mio lavoro da giornalista sarà realizzato solo quando, un giorno, si vedrà il nome di Pep Guardiola accanto a quelli di Deleuze e Heidegger nei libri di storia della filosofia. Tuttavia, potrei anche accontentarmi di vedere Moise Kean in gara a Sanremo.