Pietro Rusconi

Tutto ancora in bilico in Qatar: una vittoria a tavolino fa tremare l'Al Sadd di Roberto Mancini
Il clamoroso colpo di scena nel massimo campionato qatariota
Il destino mi ha voluto gobbo facendomi nascere nello stesso giorno di Alex Del Piero ma 28 anni dopo. Innamorato dello strutturalismo del 4-3-3 sarrista e discepolo del magismo di Ernesto De Martino, mi trovo a riflettere sulla legittimità del calcio come fatto sociale totale (M. Mauss) e come ultima rappresentazione sacra del nostro tempo (PP. Pasolini). Il mio lavoro da giornalista sarà realizzato solo quando, un giorno, si vedrà il nome di Pep Guardiola accanto a quelli di Deleuze e Heidegger nei libri di storia della filosofia. Tuttavia, potrei anche accontentarmi di vedere Moise Kean in gara a Sanremo.
Il clamoroso colpo di scena nel massimo campionato qatariota
Una situazione spiacevole per il calciatore italiano
Si sono accesi i toni durante uno dei classici del campionato francese
La possibile occasione di mercato per l'estate
Le parole del tecnico neroblu al termine della sfida col Genoa
Le migliori e le peggiori individualità della partita di Serie A
La schiacciante vittoria dei biancorossi
Prosegue la stagione straordinaria del portoghese e della sua squadra araba
Ennesimo infortunio importante per la squadra inglese
La novità introdotta nel campionato canadese
La riflessione dell'ex tecnico sulla situazione del club
La campagna abbonamenti geniale del 2023
L'impegno inglese per la lotta all'ignoranza
La carriera dell'allenatore dalle origini italiane
L'attacco del dirigente marocchino prossimo all'addio
Le strane analogie con la finale passata
L'ennesimo risultato deludente per la squadra londinese
L'incredibile annuncio a poche ore dal match
Esplode il caso relativo al cantante made in USA
La cessione shock del club saudita
In atto le misure preventive per la finale di coppa nazionale
Le parole dell'attaccante del City
Un'occasione da non perdere per le petit diable
Il retroscena sulla cessione
Le origini di uno dei classici moderni del campionato italiano
La sorprendente vittoria dell'ex centrocampista di Wenger
La tensione attorno al giocatore argentino
La trattativa sfumata a gennaio
Le grandi statistiche del centrocampista scozzese
La comica svista dell'arbitro spagnolo