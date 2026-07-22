La Coppa d'Africa 2025 ha lasciato una grossa traccia nella memoria collettiva del continente africano. La finale tra Marocco e Senegal racconta di un esito non ancora ufficializzato e definito. Il 18 gennaio 2026 infatti è andata in onda una delle partite più strane e memorabili degli ultimi tempi. La nazionale guidata da Pape Thiaw aveva abbandonato il campo dopo delle decisioni arbitrali inspiegabili come la rete annullata a Ismaila Sarr nei minuti finali e il rigore concesso al Marocco nel primo tempo supplementare.

La partita viene così sospesa per 15 minuti e al rientro in campo Brahim Diaz sbaglia il rigore con un pessimo cucchiaio. In seguito arriva il bolide di Pape Gueye che fissa l'1-0 per i subsahariani e la momentanea conquista della coppa continentale. La Federazione marocchina ha poi fatto ricorso, vincendo e ribaltando il risultato con un secco 3-0 a tavolino. Con l'esito ancora non confermato definitivamente e la buona figura fatta dalle squadre africane al Mondiale 2026, il numero 1 del calcio africano Motsepe ha annunciato una novità sul prossimo torneo.

Motsepe cambia la CAN 2027

DOHA, QATAR - 17 DICEMBRE: Gianni Infantino, Presidente della FIFA, il Presidente della Federazione calcistica croata Marijan Kustic, il Presidente della Federazione calcistica marocchina Fouzi Lekjaa e il Presidente della Confederazione calcistica africana (CAF) Patrice Motsepe si congratulano con gli ufficiali di gara durante la cerimonia di premiazione successiva alla partita per il terzo posto della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Croazia e Marocco allo Stadio Internazionale Khalifa il 17 dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Sull'onda del successo mediatico dell'ultima finale e dei buoni risultati raggiunti da Marocco, Senegal (anche se...), RD Congo, Capo Verde e Costa d'Avorio, il presidente della CAF ha deciso di modificare la struttura della manifestazione africana. In una conferenza stampa tenutasi a Johannesburg, Patrice Motsepe ha annunciato che la Coppa d'Africa 2027 ospiterà 28 squadre e non più 24.

🚨 OFFICIEL ! IL Y AURA 28 ÉQUIPES LORS DE LA CAN 2027 !!! 🌍



C’est Patrice Motsepe, président de la CAF, qui a confirmé le passage de 24 à 28 équipes en conférence de presse. ✅ pic.twitter.com/y1jpr85U7e — Actu Foot (@ActuFoot_) July 22, 2026

Inoltre, il sudafricano ha parlato della prossima competizione continentale: "Kenya, Tanzania e Uganda stanno lavorando molto bene in vista della CAN e insieme stiamo costruendo le infrastrutture necessarie per rendere l'evento memorabile". In seguito, Motsepe ha parlato delle nazionali al Mondiale e dell'esito finale della finale 2025: "Siamo molto felici dei notevoli risultati ottenuti dai ragazzi nella Coppa del Mondo. Sulla finale del 2025 dico solo che siamo in attesa del verdetto del TAS. L'ultima novità che voglio annunciare è l'aumento corposo del montepremi nella manifestazione femminile".