Il Bologna scrive una nuova pagina della propria storia. Il club rossoblù ha ufficializzato l'acquisto di Rahim Alhassane, terzino sinistro classe 2001, che arriva dal Real Oviedo per una cifra di circa 3,5 milioni di euro. Oltre a rappresentare un rinforzo per la rosa, il suo trasferimento porta con sé anche un primato destinato a rimanere negli annali del club emiliano.

Rahim Alhassane nella storia della Serie A col suo arrivo al Bologna

Con la firma sul contratto, Alhassane diventa infatti, un traguardo simbolico che arricchisce ulteriormente il carattere internazionale della società rossoblù.

Il 24enne arriva in Serie A dopo l'esperienza in Spagna con il Real Oviedo, dove si è messo in mostra grazie alle sue qualità sulla corsia sinistra. Velocità, spinta offensiva e capacità di coprire tutta la fascia sono le caratteristiche che hanno convinto il Bologna a investire su di lui in vista della nuova stagione. L'operazione, conclusa per circa 3,5 milioni di euro, testimonia la volontà del club di continuare a puntare su profili giovani e di prospettiva, in grado di crescere nel campionato italiano e garantire un contributo immediato.

🚨🇳🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Rahim Alhassane (24) is now the FIRST ever Nigerien player in Bologna history! ✅



The Serie A side signed him from Real Oviedo. €3.5m fee for the left-back. ✨ pic.twitter.com/IA5wn6DFto — EuroFoot (@eurofootcom) July 22, 2026

Per Alhassane il trasferimento rappresenta anche un motivo di grande orgoglio personale. Diventare il primo calciatore nigerino a indossare la maglia del Bologna significa infatti aprire una strada nuova per il movimento calcistico del suo Paese, offrendo un punto di riferimento ai tanti giovani che sognano di arrivare ai massimi livelli del calcio europeo.

Negli ultimi anni la Serie A ha visto crescere sempre di più il numero di calciatori provenienti da nazioni calcisticamente emergenti, e l'arrivo di Alhassane conferma questa tendenza. Per il Bologna si tratta non solo di un investimento tecnico, ma anche di un'operazione che amplia ulteriormente l'identità internazionale della squadra.

Adesso sarà il campo a parlare. I tifosi rossoblù attendono di vedere all'opera il nuovo acquisto, chiamato a dimostrare di poter reggere il livello del campionato italiano. Intanto, però, Rahim Alhassane può già festeggiare un record speciale: il suo nome resterà per sempre nella storia del Bologna come quello del primo calciatore del Niger ad aver vestito la maglia rossoblù.