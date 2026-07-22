Nel corso della giornata odierna il Pisa ha annunciato il ritorno in nerazzurro di Miguel Veloso. Il centrocampista, però, non rimetterà gli scarpini e non farà parte neanche della Prima Squadra che dal prossimo mese giocherà la Serie B. Infatti, l'ex calciatore lusitano è stato scelto per allenare la squadra Primavera, che milita nel seconda divisione di categoria. Per la prima volta, quindi, il classe 1986 allenerà una squadra di calcio anche se si tratta di una appartenente ad un settore giovanile.

Miguel Veloso nuovo tecnico della Primavera del Pisa: il comunicato ufficiale

Dopo gli anni in patria con la maglia dello, nelVeloso ha firmato per il Genoa , con cui ha giocato per due stagioni prima del trasferimento alla. Neltorna al Genoa, dove disputa altre tre annate per poi passare all'

Dopo quattro stagioni in Veneto, nel 2023 il portoghese firma per il Pisa e si ritira a fine stagione. Successivamente è entrato nello staff tecnico di Filippo Inzaghi. La scorsa stagione, invece, è stato per pochi mesi all'Atalanta come membro dello staff di Ivan Jurić. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale dei toscani:

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"Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che da oggi Miguel Veloso è il nuovo Tecnico della squadra Primavera.

Dopo una importantissima carriera da calciatore, chiusa proprio con indosso la maglia del Pisa Sporting Club, Miguel ha subito iniziato quella da allenatore: e come collaboratore tecnico dello Staff Nerazzurro ha contribuito al raggiungimento della Promozione in serie A nella stagione 2024-2025, prima di passare all’Atalanta per essere aggregato allo staff del tecnico Jurić".

Salerno, Italia - 9 ottobre 2022: Miguel Veloso dell'Hellas Verona durante la partita di Serie A tra Salernitana e Hellas Verona allo Stadio Arechi. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

"Da oggi guiderà la squadra di punta del settore giovanile del Pisa Sporting Club, in ritiro nell’ormai tradizionale sede di Casciana Terme fino a sabato 8 agosto per prepararsi al prossimo Campionato Primavera 2".