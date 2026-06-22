Adesso è ufficiale: Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa. Dopo settimane di valutazioni e riflessioni interne, il club nerazzurro ha sciolto le riserve e affidato la panchina all’ex tecnico del Monza, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Hiljemark. La società ha annunciato la decisione attraverso i propri canali ufficiali, mettendo così fine alle numerose indiscrezioni che avevano accompagnato la ricerca del nuovo allenatore. La dirigenza ha scelto un profilo considerato affidabile ed esperto, ritenuto l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo e guidare la squadra nella prossima stagione. Con la questione allenatore finalmente definita, il Pisa può ora concentrarsi sulla costruzione della rosa e sulla programmazione del futuro.

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Pisa, l'effetto Bianco per tornare in A

La scelta diarriva al termine di una ricerca lunga e approfondita. Dopo la separazione da, la dirigenza ha valutato diversi profili prima di individuare nell’ex allenatore della figura più adatta per il progetto tecnico nerazzurro. Bianco approda in Toscana in un momento importante per il club: c'è da programmare un ritorno in Serie A. La parola d'ordine è equilibrio, aiutata da costanza. Solo così si potrà puntare alla promozione. Il percorso di crescita è affidato a Biancoha già dimostrato di saperci fare. Il suo compito è quello di replicare il lavoro svolto con i brianzoli. Niente di più. Niente di meno. Per il tecnico si tratta di una sfida stimolante, in una piazza che negli ultimi anni ha dimostrato grande entusiasmo e

MONZA, ITALIA - 12 agosto 2025: l'allenatore del Monza, Paolo Bianco, osserva prima della partita amichevole precampionato tra AC Monza e FC Internazionale Milano allo Stadio Brianteo il 12 agosto 2025 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il suo compito sarà quello di costruire una squadra competitiva, capace di ritrovare compattezza, identità e continuità di rendimento. La società, dal canto suo, considera concluso il primo passaggio fondamentale della programmazione estiva. Con la panchina sistemata, l’attenzione si sposterà ora sul mercato e sulle strategie necessarie per rafforzare la rosa. I prossimi giorni saranno decisivi per definire obiettivi, priorità e operazioni in entrata e in uscita. Il nuovo corso del Pisa è ufficialmente iniziato e porterà la firma di Paolo Bianco.

Il comunicato del club

"Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che da oggi Paolo Bianco è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra. La sua carriera da allenatore inizia subito dopo il ritiro dall’attività di calciatore, culminata a Sassuolo con la prima storica promozione in serie A degli emiliani. Dopo un breve periodo nel settore giovanile neroverde Paolo Bianco si fa subito notare in Serie C sulle panchine di Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 torna al Sassuolo entrando a far parte dello staff di Roberto De Zerbi che poi decide di seguire allo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022-23 il passaggio alla Juventus nello staff di Massimiliano Allegri, esperienza che precede di un anno il suo ritorno in panchina come Allenatore in 1 alla guida del Modena in Serie B. Nel febbraio 2025 l’approdo al Frosinone dove contribuisce ad una non facile salvezza in Cadetteria e quindi l’anno successivo il passaggio al Monza, squadra con cui conquista la promozione in Serie A. Adesso per lui l’avventura in Nerazzurro. In bocca al lupo e benvenuto sotto la Torre".

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