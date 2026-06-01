L'allenatore protagonista della promozione è finito nel mirino di un altro club ed il ds argentino andrà all'estero a caccia di giovani
Negli ultimi giorni, il Monza ha conquistato la promozione in Serie A soltanto un anno dopo la retrocessione. La squadra proveniente dalla Lombardia, infatti, ha ottenuto questo risultato dopo la sconfitta per 0-2 nel ritorno della finale dei Play-off di Serie B contro il Catanzaro. Tuttavia, la vittoria biancorossa per 0-2 in Calabria ha fatto in modo che il piazzamento in classifica (terzo posto contro il quinto dei giallorossi) ha permesso ai brianzoli di tornare nella massima divisione nazionale. In vista della prossima edizione del campionato, il club lombardo si sta muovendo sul mercato mentre ci sono dubbi sul futuro dell'allenatore Paolo Bianco.
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Monza tra il futuro di Bianco e lo scouting di BurdissoLa Gazzetta dello Sport ha riportato che la squadra biancorossa, con la promozione nella massima serie, sta già lavorando sul calciomercato. Prima di tutto, i brianzoli hanno prima risolto alcune situazioni interne come i riscatti di Patrick Cutrone e Lorenzo Lucchesi. Oltre a questi, ci sono anche i prolungamenti dei contratti di Paulo Azzi, Pedro Obiang e Luca Ravanelli. Per di più, i biancorossi stanno pensando anche al mercato in entrata col direttore sportivo Nicolas Burdisso che sta puntando a diversi profili giovani che giocano all'estero. In difesa piace Alexios Kalogeropoulos, classe 2004 di proprietà dell'Olympiakos. In attacco, invece, arriveranno Solomon Loubao dal Sochaux e Manga Foe Ondoa dall'Estoril.
Il Monza avrebbe messo gli occhi anche su Julien Duranville, classe 2006 del Borussia Dortmund per il quale ha offerto 1.5 milione di euro. I gialloneri, però, hanno rifiutato visto che nel 2023 hanno comprato il giocatore dall'Anderlecht per 8.5 mln. Per quanto riguarda le uscite, invece, potrebbero salutare Leonardo Colombo ed Adam Bakoune. Prima di tutto ciò, però, si dovrà capire come andrà a finire la situazione che riguarda Paolo Bianco che, nonostante la promozione conquistata ed un rinnovo automatico di altri due anni, sarebbe diventato un obiettivo del Verona.
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