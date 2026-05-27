Il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha parlato dei temi caldi in ottica mercato e di due giocatori in particolare: Karim Adeyemi e Felix Nmecha. Ha escluso la possibilità che Nmecha vada via dal Dortmund e ha confermato l'intenzione a rinnovare il contratto di Adeyemi.

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Ole Book, ds del Dortmund: "Nmecha sarà con noi la prossima stagione"

Book (ds #Dortmund): “#Nmecha giocherà ancora con noi la prossima stagione. È uno dei migliori centrocampisti in #Germania” https://t.co/92mBhVdoJU — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 27, 2026

"Adeyemi? Non vorremmo arrivare all'ultimo anno di contratto in scadenza"

Classe 2000, tedesco ma con cittadinanza inglese e di origini nigeriane, Felix Nmecha è in forza aldal 2023 dopo essere cresciuto nelle giovanili del. Il centrocampista piace molto sul mercato mads dei gialloneri, è stato chiaro in un'intervista a Sport Bild: "Felix giocherà ancora con noi la prossima stagione. Lui è uno dei migliori centrocampisti in Germania ed è di enorme importanza per il nostro gioco". Book ritiene che la partecipazione del calciatore ai Mondiali non sia un problema: "Non deve certo nascondere il suo talento all'Europa", ha risposto. Nmecha ha rinnovato il suo contratto con il club a marzo, fino al 2030. Secondo i media tedeschi, inoltre, in questo rinnovo sarebbe compresa una clausola rescissoria ma non è chiaro quali cifre siano in ballo.Book, poi, ha parlato anche del rinnovo e del futuro di Karim. Classe 2002 e attaccante, Adeyemi non ha ancora rinnovato il suo contratto con i gialloneri. Le parti sono in trattativa: il ragazzo vorrebbe giocare di più e vorrebbe anche vedere il suo stipendio lievitare. Il contratto scade nel 2027. A riguardo Book ha detto: "Arrivare all'ultimo anno di contratto, per noi, non è la soluzione preferibile". Nel corso dell'estate, quindi, sono attese novità.

Per quanto riguarda il futuro del club, in generale, il direttore tecnico Lars Ricken ha invece lasciato intendere che c'è l'intenzione di proseguire con Kovac in panchina anche dopo il 2027: "C'è un grande rispetto reciproco mentre affrontiamo insieme i prossimi passi. La continuità in questo ruolo è molto importante per me".

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