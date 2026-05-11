Per la stagione attualmente in corso, il Borussia Dortmund che ha come allenatore il croato Nico Kovač vanta tre italiani in rosa. I calciatori in questione, infatti, rispondono ai nomi di Luca Reggiani, Filippo Mané e Samuele Inacio. I primi due giocano in difesa mentre il terzo ricopre il ruolo di centrocampista. Tutti e tre, nati tra il 2005 ed il 2008, hanno esordito con la Prima Squadra giallonera nel corso di questa stagione e due di loro hanno anche trovato la via del gol in Bundesliga.

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Dortmund, Germania - 8 maggio 2026: Samuele Inácio del Borussia Dortmund esulta per aver segnato il gol del 3-1 durante la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund ed Eintracht Frankfurt al Signal Iduna Park. (Foto di Leon Kügeler/Getty Images)

Reggiani ed Inacio, i giovani italiani del Borussia Dortmund in gol in Bundesliga

2 – Mit Luca Regianni und Samuele Inácio trafen zwei italienische Teenager in dieser Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund, für alle Serie-A-Klubs trafen in dieser Liga-Saison zusammen drei italienische Teenager (je einer für Milan, Genoa und Lecce). Ragazzi. @BVB pic.twitter.com/wMLwGw8QjR — OptaFranz (@OptaFranz) May 11, 2026

Nel corso di questa stagione, i tre calciatori italiani menzionati in precedenza hanno esordito in Prima Squadra. Mané, nato nel 2005, ha giocato sei partite tra campionato,, competizione durante la quale ha giocato la sua prima partita nell'ultima giornata di league phase contro l'. Reggiani, classe 2008, ha collezionato otto presenza in giallonero ed il, nella partita vintadal Borussia contro l', ha realizzato anche il primo gol tra i professionisti. Inacio, coetaneo di quest'ultimo, ha disputato sei match in Bundesliga e l', quindi pochi giorni fa, ha segnato contro l'

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A questo proposito, il portale di statistiche Opta ha riportato un dato che rende felici gli italiani, ma dall'altro lato fa capire la poca fiducia dei club di Serie A nei confronti dei talenti presenti nelle giovanili. Infatti, con Reggiani ed Inacio che hanno segnato nella massima divisione tedesca, il BVB ha più italiani Under 21 andati in gol rispetto a tutte le squadre dell'attuale edizione della Serie A. Gli unici italiani che hanno meno di 20 anni e hanno segnato in A sono: il milanista classe 2005 Davide Bartesaghi, doppietta contro il Sassuolo; il 2008 Francesco Camarda, gol col Lecce contro il Bologna; Jeff Ekhator, nato nel 2006 che ha segnato col Genoa contro il Pisa.

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