Con l'uscita di Brandt, si candida fortemente ad una maglia da titolare in vista della prossima stagione
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Samuele Inacio ha preso la maturità. Il giovane italiano si è preso la Bundesliga e il Borussia Dortmund: primo gol tra i grandi e prestazione show sotto gli occhi dei suoi tifosi. "Lo aspettavo da tanto", così il classe 2008 a fine match. Un'attesa lunga, ma ben ripagata. E questo è soltanto l'inizio. Il merito anche al tecnico gialloblù, che lo ha lanciato in queste ultime settimana: lo ha messo sempre titolare e non lo ha quasi mai tolto dal campo. Scelta vincente e ben ripagata: Inacio ha guidato i suoi alla vittoria contro il Francoforte. L'emozione della prima volta è tanta. La sensazione, però, è che questo non sia un caso isolato. Ma diventerà col tempo, un'abitudine. Inacio è pronto. E la Bundesliga è avvisata.
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🟡⚫️🇮🇹 Italian gem Samuele Inacio, set to agree on new deal with Borussia Dortmund as the agreement is at final stages.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2026
2008 born striker started three games and scored his first pro Bundesliga goal last night. pic.twitter.com/6U9lQ07wvG
Inacio, un momento d'oro: titolarità e primo golClasse 2008. Basterebbe questo per fermarci e riflettere. In Italia, difficilmente un giocatore di questa età giocherebbe in Serie A. Immaginabile vederlo titolare. In Germania, però, la pensano in maniera differente: 'se sei bravo, giochi. Non conta l'età'. Detto, fatto: il tecnico del Dortmund ha lanciato Inacio tra i grandi. Lo ha indirizzato e gli ha dato fiducia. Ma non da subito: è stato un processo graduale. Prima pochi minuti, poi a tempo pieno: ora è un titolare del Dortmund. Lo dimostrano le ultime partite, lo dimostra la sua qualità: non esce più dal campo. Sempre in campo e quasi mai sostituito.
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E col Francoforte, anche la gioia del primo gol. Un momento atteso tutto l'anno. Che ora è diventato realtà. La gioa di Inacio è tanta, come si evince anche dalle sue parole al termine del match: "Segnare davanti a questi tifosi è incredibile. Lo aspettavo da tanto", ha detto con voce strozzata dall'emozione il giovane attaccante. Ora si candida ad essere un punto fermo in vista della prossima stagione. Brandt andrà via. E lui potrebbe prendere il suo posto. Prima Reggiani, ora Inacio: il Dortmund crede nei giovani. L'Italia riflette, ma intanto ringrazia.
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