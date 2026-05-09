Samuele Inacio ha preso la maturità. Il giovane italiano si è preso la Bundesliga e il Borussia Dortmund: primo gol tra i grandi e prestazione show sotto gli occhi dei suoi tifosi. "Lo aspettavo da tanto", così il classe 2008 a fine match. Un'attesa lunga, ma ben ripagata. E questo è soltanto l'inizio. Il merito anche al tecnico gialloblù, che lo ha lanciato in queste ultime settimana: lo ha messo sempre titolare e non lo ha quasi mai tolto dal campo. Scelta vincente e ben ripagata: Inacio ha guidato i suoi alla vittoria contro il Francoforte. L'emozione della prima volta è tanta. La sensazione, però, è che questo non sia un caso isolato. Ma diventerà col tempo, un'abitudine. Inacio è pronto. E la Bundesliga è avvisata.

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🟡⚫️🇮🇹 Italian gem Samuele Inacio, set to agree on new deal with Borussia Dortmund as the agreement is at final stages.



2008 born striker started three games and scored his first pro Bundesliga goal last night. pic.twitter.com/6U9lQ07wvG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2026

Inacio, un momento d'oro: titolarità e primo gol

Basterebbe questo per fermarci e riflettere. In Italia, difficilmente un giocatore di questa età giocherebbe in Serie A. Immaginabile vederlo titolare. In, però, la pensano in maniera differente: 'se sei bravo, giochi. Non conta l'età'. Detto, fatto: il tecnico del Dortmund ha lanciato Inacio tra i grandi. Lo ha indirizzato e gli ha dato fiducia. Ma non da subito: è stato un processo graduale. Prima pochi minuti, poi a tempo pieno: ora è un titolare del. Lo dimostrano le ultime partite, lo dimostra la sua qualità: non esce più dal campo. Sempre in campo e quasi mai sostituito.

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E col Francoforte, anche la gioia del primo gol. Un momento atteso tutto l'anno. Che ora è diventato realtà. La gioa di Inacio è tanta, come si evince anche dalle sue parole al termine del match: "Segnare davanti a questi tifosi è incredibile. Lo aspettavo da tanto", ha detto con voce strozzata dall'emozione il giovane attaccante. Ora si candida ad essere un punto fermo in vista della prossima stagione. Brandt andrà via. E lui potrebbe prendere il suo posto. Prima Reggiani, ora Inacio: il Dortmund crede nei giovani. L'Italia riflette, ma intanto ringrazia.

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