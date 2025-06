Inacio Piá, figlio dell’ex atalantino Joao, lascia il vivaio nerazzurro per approdare al Borussia Dortmund. Classe 2008, già nel giro dell’Under 15 azzurra, sogna in grande: tra i suoi modelli Neymar e De Bruyne, nel mirino il Pallone d’Oro

Silvia Cannas Simontacchi 11 giugno - 16:07

Una storia di fútbol che si tramanda di padre in figlio. Proprio come Joao Batista Inácio – meglio noto come Joao Piá – anche il figlio Inacio Samuele Piá sembra avere il calcio nel DNA. Nato nel 2008, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ora Samu è pronto a spiccare il volo. A soli 16 anni, dopo il passaggio al Borussia Dortmund nel 2024, è stato convocato per il Mondiale per Club. Un traguardo prestigioso per un ragazzo che, passo dopo passo, sta trasformando il suo sogno in realtà.

Inacio Pià: Un talento di casa a Bergamo Bergamasco d’adozione, proprio come papà Joao che da lì cominciò la sua avventura in Serie A, Samuele ha sempre avuto un pallone tra i piedi. Dai primi calci alla scuola calcio Marigolda di Curno, fino all’ingresso nel vivaio nerazzurro a soli 6 anni, è cresciuto con disciplina e passione. Fantasista atipico, parte spesso da sinistra per accentrarsi sul piede forte, il destro. Agile, rapido, imprevedibile: Samu si ispira a Neymar per estro e a De Bruyne per visione e intelligenza tattica.

Azzurrino protagonista Il talento di Samu non è passato inosservato nemmeno alla Nazionale. Nel 2022 ha esordito con l’Under 15 dell’Italia, segnando tre gol in tre partite nel Torneo di Sviluppo UEFA. Oggi è già tra i protagonisti dell’Europeo Under 17. Lo scorso 29 maggio ha sfidato il Portogallo in semifinale, andando a segno al 20'. Gli Azzurrini del ct Massimiliano Favo, purtroppo, non sono comunque riusciti a superare il turno, uscendo a testa alta ai calci di rigore.

Il Borussia Dortmund: il futuro di Inacio Pià è adesso — Nel giugno 2024 è arrivata la chiamata del Borussia Dortmund. Ora la convocazione per il Mondiale per Club segna una tappa fondamentale nel suo percorso. Il sogno? Quello di ogni ragazzo che gioca a calcio: vincere il Pallone d’Oro. E guardando i primi capitoli della sua storia, scritta a suon di gol e trofei, nessuno si sente di dire che sia troppo ambizioso. Samu Piá è solo all’inizio.