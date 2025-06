Jobe Bellingham come Jude: è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund

Che tipo di giocatore è Jobe Bellingham ? Come il fratello, è estremamente forte fisicamente , superando il metro e novanta. Anche il ruolo è molto simile: si tratta di un centrocampista offensivo, capace di testa, bravo in area di rigore.

Può giocare sia come trequartista che come mezz’ala, mentre difficilmente può svolgere funzioni di mediano. Da segnalare comunque la buona presenza in zona gol, con ben 11 gol in due stagioni. Come si suol dire, il Dna non mente: un altro Bellingham è pronto a prendersi il calcio europeo.