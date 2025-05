Real Madrid, guai per Bellingham: operazione dopo il Mondiale per Club

Il fuoriclasse continua ad avere problemi alla spalla e ha deciso di sottoporsi ad un'importante operazione.

Jacopo del Monaco 21 maggio - 11:23

Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham ha problemi alla spalla da circa un anno e mezzo. Il classe 2003, per risolvere questo problema una volta per tutte, ha deciso che si opererà. L'intervento chirurgico avverrà solo dopo il Mondiale per Club, che inizierà a metà giugno.

La stagione dei Blancos In questa stagione, il Real Madrid di Caro Ancelotti ha portato a casa solo la Supercoppa UEFA, vinta contro l'Atalanta di Gasperini, e la Coppa Intercontinentale FIFA contro il Pachuca. D'altro canto, ha perso le finali di Supercoppa Spagnola e Copa del Rey contro il Barcellona, che ha vinto anche la Liga. In Champions League, invece, il club spagnolo non ha difeso il titolo, essendo stati eliminati ai quarti di finale dall'Arsenal dell'ex Ødegaard.

Le strade tra il Real ed Ancelotti si divideranno, visto che i Blancos hanno scelto Xabi Alonso come nuovo allenatore, mentre Carletto sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. A giugno, il Real Madrid volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, dove ai gironi affronterà Al-Hilal, Pachuca e Salisburgo. Nel corso di questa stagione, i Blancos hanno avuto a che fare con una maledizione: i tanti infortuni dei giocatori. Al termine del Mondiale, Bellingham si sottoporrà ad un intervento chirurgico.

Real Madrid, Bellingham si opera Bellingham, uno dei giocatori più importanti dei Blancos, convive con dei problemi alla spalla da un anno e mezzo. I tanti impegni tra club e Nazionale non gli hanno permesso di seguire una cura ed un periodo di riposo tale da risolvere questa problematica. I medici del Real non hanno mai escluso l'opzione dell'intervento chirurgico. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il centrocampista inglese e lo staff del Real Madrid hanno deciso di fissare l'operazione dopo il Mondiale per Club. Bellingham, dopo l'intervento, dovrà stare ai box per circa 3 mesi.