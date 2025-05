Real Madrid, Carvajal: “La mia carriera sportiva sta per finire”

La stagione del terzino spagnolo è terminata anzitempo per un grave infortunio al ginocchio, che non gli ha permesso di dare una mano ai suoi compagni di squadra.

Real Madrid, la grande carriera di Carvajal

L'esordio di Carvajal con la maglia del club in cui è cresciuto risale al 18 agosto 2013 contro il Betis Siviglia. A marzo del 2014, lo spagnolo realizzò, contro il Rayo Vallecano, la sua prima rete col Real Madrid. In tutti questi anni, il numero 2 dei Blancos ha vinto di tutto: 4 Liga; 2 Coppe spagnole; 4 Supercoppe nazionali; 6 Champions League; 5 Supercoppe UEFA; 5 Mondiali per Club; 1 Coppa Intercontinentale FIFA. Con le sei Champions vinte, il classe 1992, insieme a Nacho, Luka Modric, Toni Kroos e Paco Gento, il calciatore che ha vinto più volte la massima competizione europea. Il terzino detiene, insieme a Kroos, Modric e la leggenda del Milan Paolo Maldini, il record di più Supercoppe continentali vinte. Con la Nazionale Spagnola, invece, Carvajal ha vinto la Nations League nel 2023 e l'Europeo della scorsa estate. Ad ottobre, però, la sua stagione è finita in anticipo a causa di un grave infortunio: rottura del legamento crociato anteriore e lesione del collaterale laterale e dell'angolo posterolaterale del ginocchio destro.