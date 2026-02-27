Sporting-Benfica, la prima partita ed i primi marcatori del Derby da Capital
J. d. Monaco Jacopo del Monaco
Il primo match tra Leões ed Aguias
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Il primo Derby Paulista
Le origini di uno dei classici del campionato italiano
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Le origini della curiosa sfida internazionale
Le origini dell'epocale sfida del calcio spagnolo
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Le origini del Derby di Milano
La prima sfida del classico italiano