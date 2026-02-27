Quando tutto è iniziato. Questa rubrica riporta indietro le lancette per raccontare il primo confronto ufficiale tra due squadre: contesto, protagonisti, risultato e curiosità di una sfida che, magari senza saperlo, ha scritto la prima pagina di una rivalità. Un viaggio alle origini del calcio, tra storia e memoria, per riscoprire dove tutto ha avuto inizio.