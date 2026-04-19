Sporting-Benfica, la prima partita ed i primi marcatori del Derby da Capital

Aspettando che la stracittadina della capitale abbia inizio, vediamo insieme quando le due squadre hanno giocato contro per la prima volta in assoluto

Jacopo del Monaco 19 aprile - 10:50

Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte lo Sporting Lisbona ed il Benfica. Le due squadre, infatti, si affronteranno nel Derby da Capital valevole per la giornata numero 30 della Liga Portoghese. La stracittadina della capitale comincerà alle ore 19:00, si terrà presso lo Stadio José Alvalade e metterà in palio punti importanti tra corsa al titolo e quella per i preliminari della prossima Champions League. In attesa del calcio d'inizio di questa grande sfida, ripercorriamo il momento in cui le due squadre hanno giocato contro per la prima volta nella loro storia.

La prima sfida tra lo Sporting ed il Benfica — La fondazione dei due club risale ai primi anni del XX secolo. Il Benfica è nato nel 1904 quando si chiamava Sport Lisboa, tuttavia il club che conosciamo oggi è la fusione della squadra appena menzionata ed il Grupo Sport Benfica, nato nel 1906. Nell'anno appena citato, invece, ha avuto luogo la nascita della squadra biancoverde col nome di Sport Club de Belas il cui fondatore risponde al nome di José Alvalade, al quale il club ha intitolato l'impianto sportivo in cui gioca le partite casalinghe. In quegli anni dello scorso secolo, però, in Portogallo non esisteva ancora un campionato nazionale e le varie squadre, quindi, giocavano competizioni a livello regionale.

La grande rivalità tra le due grandi potenze del calcio lusitano trova le sue origini nel 1907, tra l'altro il giorno che ha preceduto la prima sfida tra i due club. Il 30 novembre di quell'anno, infatti, ben otto giocatori che vestivano la maglia del Benfica avevano deciso di cambiare sponda e per diventare giocatori dei Leões. Il primo Derby da Capital, quindi, ha avuto luogo il 1° dicembre 1907 presso il Campo da Quinta Nova.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, il primo derby tra le due squadre è terminato con la vittoria per 1-2 dello Sporting. I biancoverdi hanno sbloccato la partita con la rete di Cândido Rodrigues, uno degli otto 'traditori'. Al 50' pareggiano le Aguias con Eduardo Corga ma, poco dopo, il match è stato interrotto per pioggia ed i due club sono tornati in campo dopo l'insistenza dell'arbitro inglese Burtenshaw. Alla fine, l'autorete di Cosme Damião ha deciso l'incontro in favore dello Sporting.

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Statistiche sui precedenti e situazione in campionato — Nella giornata odierna, Leões ed Agiuas giocheranno contro per la 324esima volta nella loro storia. Il Benfica, attualmente allenato da José Mourinho, ha ottenuto il maggior numero di vittorie essendo a quota 140, mentre i biancoverde guidati da Rui Borges ne hanno ottenute 116. I pareggi in questa stracittadina, invece, sono stati soltanto 67. In questa stagione hanno avuto luogo due derby della capitale portoghese: finale di Supercoppa del 31 luglio, vinta dal Benfica con gol di Pavlidis; gara d'andata di campionato, terminata 1-1 con rete di Gonçalves per i biancoverdi e Sudakov per le Aquile. In questo momento, lo Sporting sono secondi con 71 punti, a +2 dal Benfica e la partita può essere importante sia per la lotta al titolo, visto che il Porto è a quota 76 punti, che per la qualificazione ai preliminari di Champions.