Corinthians-Palmeiras, secondo derby paulista stagionale: il pronostico di DDD
L'analisi della partita
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Dai sogni all'evoluzione del calcio: le parole ai microfoni di DDD
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Le parole di calciatore e tecnico dopo la partita persa
L'intervista
Le statistiche
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Le grandi delusioni del 2025
I migliori gioiellino del 2025
E se in palio c'è un trofeo, battere i rivali storici, vale doppio
In Italia, il calcio non è solo uno sport, ma un vero e proprio rito collettivo con rivalità accesissime, capaci di trasformare normali partite in epiche battaglie. Tra tutte le sfide, derby e…
Appuntamento al Wanda Metropolitano alle 16:15
Qui Lazio La formazione biancoceleste si presenta al derby con qualche difficoltà di rendimento, anche se Sarri porta con sé una lunga esperienza nei derby della Capitale. Due stop fin qui per la…
Al Tombolato il derby veneto chiude la quarta giornata del Gruppo A
Bayern favorito, Stoccarda per l'impresa
Le brasiliane al Mondiale per Club, gli eterni Danilo-Thiago Silva e Ancelotti Ct...
Alla scoperta dell'Al-Ain, la squadra più titolata degli Emirati Arabi Uniti
7 anni con la maglia del Psg, prima di approdare in Italia
L’ex bomber giallorosso si racconta in esclusiva
Come va la vita in Brasile? Ti sei riambientato facilmente? "Sto bene, mi trovo bene qui. Sono tornato un po’ a casa, si vive bene. Anche se un pezzo di me è rimasto in Italia, qui c’è sempre il…
Nessun club finalista di 3ª divisione ci è mai riuscito...
Negli anni Duemila, il Valencia ha vissuto uno dei momenti più alti della sua gloriosa storia: due finali di Champions League consecutivi, trionfi in Liga, la Coppa UEFA, uno stadio infuocato come il…
Isco, Anthony, quanto talento! Palladino ha ammiratori anche in Spagna
Lo storico doppio ex di Psg-Inter: un anno sotto la Tour Eiffel, due stagioni nella Milano nerazzurra
Non è finita nemmeno per i padroni di casa
Sfida decisiva in Portogallo
Old Firm sotto i riflettori