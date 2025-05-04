ESCLUSIVA Da Costa: "Bologna, che mentalità! Samp, dovevi cambiare prima. E su Ancelotti..." V. Bellino Vincenzo Bellino 24 maggio - 09:00 24 maggio

Come va la vita in Brasile? Ti sei riambientato facilmente? "Sto bene, mi trovo bene qui. Sono tornato un po’ a casa, si vive bene. Anche se un pezzo di me è rimasto in Italia, qui c’è sempre il…