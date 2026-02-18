Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma mercoledì 18 febbraio

Filippo Montoli 18 febbraio - 09:38

Questo mercoledì va in scena uno dei derby della Comunitat valenciana, Levante-Villarreal. La gara è il recupero della sfida rinviata il 14 dicembre e si gioca al Ciudad de Valencia alle ore 20:00. Per i padroni di casa è la seconda stracittadina consecutiva dopo la gara con il Valencia dello scorso weekend. Per gli ospiti è la possibilità di tornare alla vittoria e mantenere il terzo posto in solitaria. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Levante-Villarreal.

I precedenti tra le due squadre — Levante e Villarreal si sono incontrate 34 volte nella loro storia. Il bilancio è nettamente a favore degli ospiti, i quali guidano con 21 successi. Seguono le 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 pareggi. Il dato dei gol è meno netto, anche se il Submarino Amarillo è avanti con 59 reti, rispetto alle 30 degli avversari. La classifica marcatori è dominata da giocatori in maglia gialla, con unica eccezione in Roger Martí per gli Azulgrana.

Negli ultimi anni la sede di questo derby ha inciso molto sull'esito finale. Nelle ultime sette gare al Ciudad de Valencia, il Levante ne ha vinte cinque e perse due. La squadra oggi allenata da Luiz Castro ha infatti raccolto solo due successi lontano dal proprio stadio. L'ultima partita tra le due formazioni valenciane risale però alla stagione 2021/22. A vincere furono i padroni di casa per 2-0, ma in questi ultimi anni è cambiato molto e il Villarreal è sempre più in zona europa.

Le probabili formazioni — LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Rey; Alvarez, Olasagasti, Romero; Etta Eyong. Allenatore: Luiz Castro.

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mouriño, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Gueye, Comesaña, Buchanan; Perez; Oluwaseyi. Allenatore: Marcelino.

Levante-Villarreal, il pronostico di DDD — Per i bookmakers il favorito è il Villarreal, ma non con la certezza della vittoria. Gli ospiti sono dati a quota 1.85, seguiti da pareggio e successo dei padroni di casa tra il 3.70 e il 3.90. Il Levante è in una situazione di classifica pericolosa, con solo 18 punti dopo 23 giornate. La squadra arriva da tre gare senza vittorie, e nelle ultime due ha ricevuto anche due cartellini rossi.

Il Villarreal non è nel momento migliore della stagione, ma mantiene il terzo posto. Dal 17 gennaio e in tutte le competizioni, la formazione di Marcelino ha vinto una sola partita, perdendone cinque e pareggiandone una. In trasferta non vince dalla sfida con l'Elche del 3 gennaio e da quel momento ha sempre subito almeno due gol. Il pronostico del risultato esatto di Levante-Villarreal è 1-3.