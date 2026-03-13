Filippo Montoli

Premier League, il punto dopo la 33esima giornata: il City riapre la lotta al titolo
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Laureato in Storia e Scienze storiche. Possiedo inoltre un Master in Editoria e il Diploma della Scuola di Limes. Ho lavorato per un gruppo editoriale che collabora con alcune testate giornalistiche locali e nazionali (Repubblica, Corriere ecc.) per cui ho scritto redazionali e realizzato interviste. La passione per il calcio mi ha portato a scriverne, con l'obiettivo di trasformarla in un lavoro. Oltre agli articoli di rassegna stampa e di approfondimento, realizzo interviste a ex calciatori e addetti ai lavori.
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Le due stagioni opposte tra le due squadre catalane
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Il punto in vista della nuova giornata
La risposta del campione blaugrana
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I dati dei due club in ottica big match