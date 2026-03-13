Filippo Montoli

Laureato in Storia e Scienze storiche. Possiedo inoltre un Master in Editoria e il Diploma della Scuola di Limes. Ho lavorato per un gruppo editoriale che collabora con alcune testate giornalistiche locali e nazionali (Repubblica, Corriere ecc.) per cui ho scritto redazionali e realizzato interviste. La passione per il calcio mi ha portato a scriverne, con l'obiettivo di trasformarla in un lavoro. Oltre agli articoli di rassegna stampa e di approfondimento, realizzo interviste a ex calciatori e addetti ai lavori.