L'ultima giornata dei gironi dei Mondiali sta per giungere al termine e tra le partite in programma c'è il big match tra Norvegia e Francia. La gara è in programma venerdì 26 giugno alle ore 21:00 al Gillette Stadium di Foxborough. Entrambe le squadre sono a sei punti in testa al Gruppo I, con i Bleus davanti per una migliore differenza reti. Stasera quindi si decide chi passerà come prima e chi come seconda. Ecco statistiche e precedenti di Norvegia-Francia.

Norvegia-Francia, il percorso nel Gruppo I

Il Gruppo I è l'unico girone che all'ultima giornata arriva con due squadre a punteggio pieno e due ferme a 0 punti.e Francia sono già certe dell'accesso ai sedicesimi di finale. Resta solo da decidere l'ordine. I dubbi della vigilia sulla squadra di Solbakken sono presto venuti meno, merito delle due. Contro i primi, nonostante qualche sussulto, la Norvegia ha siglato un netto 4-1. Contro i secondi è passata di misura per 3-2. Da sottolineare l'impatto dial suo primo Mondiale: 4 gol fino a questo momento.

MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 11: Kylian Mbappe del Real Madrid parla con Erling Haaland del Manchetser City dopo la partita dei playoff di UEFA Champions League 2024/25 tra Manchester City e Real Madrid al Manchester City Stadium l'11 febbraio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

La Francia conferma di essere tra le principali favorite per la vittoria finale del torneo. Le vittorie convincenti su Senegal alla prima (3-1) e Iraq alla seconda (3-0) hanno certamente impressionato le dirette rivali. Per i Bleus è invece Mbappé ad avere subito lasciato il segno, portandosi anche lui a quota 4 reti. Quello di stasera quindi sarà anche scontro tra i due fenomeni in attacco che, presumibilmente, si disputeranno il titolo di marcatore della competizione.

I precedenti tra le due squadre

Norvegia e Francia si sono affrontate nella loro storia per, se si considerano anche le amichevoli, ma mai al Mondiale. Il bilancio è meno netto di quel che si pensi, visto che i, mentre i norvegesi 4. Anche i pareggi, infine, sono 4. Escludendo le 5 amichevoli (tra cui la prima partita in assoluto del 1923), sonoe sempre durante le qualificazioni per i Mondiali o per gli Europei.In questo caso lae solo con due risultati: 1-0 e 3-1. La Norvegia ha ottenuto 2 successi (2-0 e 1-0), così come 2 sono i pareggi (entrambi per 1-1). A sorprendere è anche il fatto chetra le due Nazionali risalga al, terminata 1-1 e valida per la qualificazione a Italia 1990. Da allora solo amichevoli, di cui l'ultima nel 2014 e vinta per 4-0 dalla Francia. Da allora però molto è cambiato.