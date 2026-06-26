Dietro il numero di maglia di Morten Thorsby non c'è una semplice preferenza personale. Il centrocampista della Norvegia, infatti, ha deciso di indossare il numero 2 per lanciare un messaggio preciso sul cambiamento climatico. Come racconta A Bola, la scelta richiama l'obiettivo fissato dall'Accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale entro i 2 gradi. Un dettaglio insolito nel mondo del calcio, che riflette un impegno portato avanti dal giocatore ormai da diversi anni.

Un impegno che continua anche fuori dal campo

Nel 2022 il centrocampista è stato nominato Ambasciatore del Patto europeo per il clima dalla Commissione Europea. Nella vita quotidiana preferisce raggiungere gli allenamenti in bicicletta e, quando possibile, sostituisce gli spostamenti in aereo con quelli in treno per ridurre la propria impronta di carbonio.

GENOVA, ITALIA – 29 aprile 2024: Morten Thorsby del Genoa esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Genoa e Cagliari, disputata allo stadio Luigi Ferraris il 29 aprile 2024 a Genova. (Foto di Simone Arveda/Getty Images).

Un impegno che porta avanti con costanza e che considera parte integrante della propria vita, cercando di dimostrare come anche i piccoli gesti possano contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che ritiene fondamentale per il futuro del pianeta e delle nuove generazioni.

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Dai pannelli solari al Mondiale

Ai tempi dell'Heerenveen convinse il club a installare pannelli solari sullo stadio per produrre energia pulita. Anche durante il Mondiale il tema è rimasto centrale nei suoi pensieri: commentando il calendario della Norvegia, Thorsby ha accolto con favore il fatto che la nazionale non dovrà affrontare molti voli tra una partita e l'altra, dichiarando: "Sono contento perché non dovremo volare così tanto". Un'altra dimostrazione di come, per lui, calcio e tutela dell'ambiente possano procedere di pari passo.