Il talento di Lamine Yamal continua a far discutere, ma per Luis Suarez è ancora troppo presto per accostarlo a Lionel Messi. Intervistato da Mundo Deportivo, l'ex attaccante del Barcellona ha parlato della crescita del giovane blaugrana, spiegando come i continui confronti con il fuoriclasse argentino rischino di creare aspettative eccessive. Pur riconoscendo le qualità straordinarie del classe 2007, Suárez ha preferito invitare tutti alla prudenza, ricordando che ogni campione costruisce il proprio percorso in modo differente.

"Sono giocatori diversi"

. "Sono giocatori diversi", ha spiegato, frenando l'entusiasmo di chi vede in Lamine il nuovo Messi. L'ex centravanti uruguaiano ha poi aggiunto: "Speriamo che Lamine arrivi al livello di Messi", evidenziando come il talento del giovane spagnolo sia fuori discussione.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami interagisce con Luis Suarez dell'Inter Miami durante un'amichevole tra Barcelona SC e Inter Miami allo Stadio Monumental Isidro Romero Carbo il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Allo stesso tempo ha ricordato che il percorso del campione argentino è stato unico e irripetibile, motivo per cui è preferibile evitare paragoni continui. Secondo Suárez, il giovane del Barcellona deve essere lasciato libero di crescere, migliorare e costruire una carriera con una propria identità.

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Un talento da proteggere

, il futuro di Lamine Yamal è estremamente promettente, ma il ragazzo ha bisogno soprattutto di tempo. Le sue qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti, così come la personalità mostrata nonostante la giovane età. Proprio per questo Suárez ritiene che sia fondamentale accompagnarne la crescita senza caricarlo di responsabilità e paragoni ingombranti. Il messaggio dell'uruguaiano è chiaro: Lamine possiede tutto per diventare uno dei migliori giocatori della sua generazione, ma dovrà scrivere la propria storia seguendo un percorso personale, senza vivere costantemente all'ombra di Lionel Messi.