Dani Olmo ha commentato con un sorriso una delle operazioni di mercato più discusse delle ultime settimane: il trasferimento di Marc Cucurella al Real Madrid. Intervistato da Sport, il centrocampista del Barcellona ha ammesso che la notizia ha sorpreso anche i compagni di nazionale spagnoli. "Non ce l'aspettavamo, ha tenuto tutto segreto", ha raccontato Olmo, spiegando come nessuno all'interno dello spogliatoio fosse a conoscenza della scelta del laterale. Pur dichiarandosi felice per l'amico, il giocatore blaugrana non ha rinunciato a una battuta sul futuro del nuovo acquisto madridista.

“Adesso dovrà soffrire”

Olmo ha infatti scherzato sulle difficoltà che attendono Cucurella una volta tornato in Liga con la maglia del Real Madrid. "Se era quello che voleva, sono felice per lui, ma ora dovrà soffrire in campionato", ha spiegato il centrocampista spagnolo.

ALBACETE, SPAGNA - 3 FEBBRAIO: Dani Olmo dell'FC Barcelona spreca un'occasione durante la partita dei quarti di finale di Copa del Rey tra Albacete Balompie e FC Barcelona all'Estadio Carlos Belmonte il 3 febbraio 2026 ad Albacete, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Poi il riferimento diretto a Lamine Yamal, uno dei simboli del nuovo Barcellona: "Dovrà soffrire contro Lamine Yamal". Una frase pronunciata con tono ironico ma che testimonia la fiducia dei blaugrana nei confronti del giovane talento, considerato già uno dei giocatori più difficili da affrontare nell'uno contro uno.

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Un trasferimento che ha sorpreso la Spagna

ha fatto discutere soprattutto per il passato del difensore, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona prima di affermarsi tra Getafe, Brighton e Chelsea. Proprio per questo motivo la scelta di trasferirsi al Santiago Bernabéu ha colto di sorpresa molti tifosi catalani e anche alcuni compagni di nazionale.

Il laterale ha firmato un contratto di sei anni con il club madridista ed è diventato uno dei primi rinforzi della nuova gestione tecnica. Olmo, però, non sembra particolarmente preoccupato dal rafforzamento dei rivali: nelle sue dichiarazioni ha lasciato intendere che il Barcellona guarda con fiducia alla prossima stagione e alle future sfide contro un Real Madrid che si presenterà profondamente rinnovato.