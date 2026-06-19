Il netto 6-0 del Canada sul Qatar non basta per far dimenticare a giocatori e appassionati il gravissimo infortunio rimediato nella notte da Ismael Koné. Il centrocampista canadese del Sassuolo, appena cinque minuti dopo l'inizio della seconda frazione, ha lasciato infatti il BC Place di Vancouver su una barella, a seguito di un durissimo scontro di gioco.

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Il gravissimo infortunio di Ismael Koné

Correva il 51' minuto di gioco del match, decisivo per la classifica del gruppo B dei Mondiali , tra. I tabelloni disegnavano 3-0 per i Canucks grazie alla rete die alla doppietta (che a fine partita diventerà tripletta) dello juventino, quando il centrocampista qatariota,decide di entrare in modo scomposto su

SWANSEA, GALLES - 9 SETTEMBRE: Ismael Kone del Canada tira in porta durante l'amichevole internazionale tra Galles e Canada allo Swansea.com Stadium il 9 settembre 2025 a Swansea, Galles. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Pochi attimi dopo, cala il gelo su Vancouver. Le telecamere, attraverso immagini particolarmente sensibili, mostrano la gamba sinistra del centrocampista del Sassuolo piegarsi in modo innaturale, facendo temere fin da subito una grave frattura. Immediato il soccorso dello staff medico e l'uscita in barella del giocatore che, nonostante il dolore momentaneamente alleviato da antidolorifici e ossigeno, trova anche le forze di rispondere agli applausi dello stadio prima di lasciare il campo. Quanto ad Assim Madibo, la decisione del direttore di gara è irreprensibile: cartellino rosso ed espulsione.

Il terribile infortunio subito da Ismael Konè in Canada-Qatar pic.twitter.com/5vnmoqheN2 — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) June 19, 2026

Sospetta doppia frattura

A distanza di qualche ora dall'accaduto, le prime indiscrezioni confermano le paure vissute in diretta. Si parla infatti di doppia frattura al perone e alla tibia per l'ex. Inoltre, sarebbe attesa nelle prossime ore anche la notizia del suo immediato intervento chirurgico per riparare la gamba sinistra del calciatore.

Come spesso accade in questi casi, non sono mancati ovviamente i messaggi di solidarietà da parte del mondo del calcio. Il primo è arrivato proprio dal compagno di nazionale Nathan Saliba, entrato al posto suo, che, al momento del gol, ha deciso di mostrare la maglia di Ismael Koné dedicando a lui la rete del momentaneo 4-0.

Subito dopo, anche l'allenatore dei Canucks ha parlato dell'infortunio del centrocampista in forza al Sassuolo affermando in zona mista: "Si è sentito chiaramente l'osso spezzarsi, lo abbiamo sentito tutti. Sull'intervento di Madibo? Non penso volesse causare un infortunio di questa gravità. Non ho rancore nei suoi confronti. Ismael Koné è un tassello fondamentale della nostra squadra, la sua assenza sarà molto pesante per noi".

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