E' finita tutti in campo a festeggiare, invece no: sentito male e la Thailandia pareggia...

Stadio Santiphap di Su-ngai Kolok, nella provincia di Narathiwat, nel sud della Thailandia. Safwan Awae è rimasto ucciso da un fulmine caduto in campo durante una partita. L'incidente è avvenuto mentre era in corso la semifinale della Golok FA Cup 2026, torneo regionale che vedeva affrontarsi le squadre Samcolts e Abu x Nong Sirin sotto una violenta perturbazione.

La vittima aveva firmato da pochi giorni con l'FC Yala, formazione militante nella Thai League 3. Nella stagione precedente aveva vestito la maglia del Pattani FC, contribuendo con 7 reti in 18 presenze alla promozione della squadra. Il suo nuovo club e la Federazione calcistica thailandese hanno espresso il proprio cordoglio, mentre la famiglia del giocatore ha chiesto rispetto e di non diffondere i filmati della tragedia.

Fulmine in campo in Thailandia: inutili i soccorsi, un morto e dodici feriti

L'impatto del fulmine non ha coinvolto soltanto, bensìche sono rimasti feriti, riportandocausati dalla scarica elettrica. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e 8 giocatori sono stati trasportati negli ospedali della zona per accertamenti e cure.

Fonte: @BluesBallersHQ/Profilo X

Fortunatamente, secondo quanto riferito dalle autorità locali, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita e le loro condizioni sono considerate stabili. La partita è stata naturalmente sospesa e l'impianto è stato evacuato, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti sull'accaduto. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle gare disputate in condizioni meteorologiche avverse. I protocolli FIFA prevedono infatti l'immediata sospensione delle partite quando vengono rilevati fulmini in prossimità dell'impianto e la ripresa solo dopo almeno 30 minuti dall'ultima scarica elettrica. Un richiamo che, dopo questa tragedia, torna purtroppo di drammatica attualità.

Heartbreaking tragedy on the pitch. 🤯



24-year-old Thai footballer Safwan Awae, a new signing for FC Yala, a third-division team, was struck by lightning and killed during a match.



Golok FA Cup game in Su-ngai Kolok, Narathiwat, Thailand 🇹🇭



One sudden bolt from the sky… and… pic.twitter.com/2m8shcRWsm — BBLHQ ⭐️ (@BluesBallersHQ) August 4, 2026

Il capo della polizia di Sungai Golok, il colonnello Thun Sirikhunt, ha spiegato che i soccorritori hanno tentato in ogni modo di salvare il giovane calciatore, ma le gravi lesioni riportate a causa del fulmine si sono rivelate fatali.