Le due squadre meneghine hanno giocato contro in occasione di un'amichevole disputata a Perth e terminata col risultato di 1-1
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Nelle ultime ore ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte il Milan e l'Inter. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione di un'amichevole che ha dato alle tifoserie dei due club un assaggio di quel che sarà la Serie A 2026/2027, che avrà inizio il 22 agosto. Presso l'Optus Stadium della città australiana di Perth, l'incontro è terminato 1-1 con reti di Federico Dimarco per i nerazzurri e Christopher Nkunku per i rossoneri. Con il match terminato, ecco a voi alcuni aneddoti e numeri sulle sfide tra i due club nelle amichevoli
Amichevoli tra Milan ed Inter: statistiche e curiositàCon la sfida disputata in Australia, le partite non ufficiali tra le due squadre lombarde salgono a quota 80. Fino ad ora, i rossoneri hanno ottenuto 34 vittorie, quattro in più rispetto ai cugini. Quello di oggi è stato il pareggio numero sedici tra i due club in amichevole. Prima dell'incontro ha avuto luogo il ricordo per Franco Baresi, leggendario difensore e capitano del Milan venuto a mancare il 31 luglio all'età di 66 anni. In sua memoria, al sesto minuto di gioco il pubblico dell'Optus Stadium si è alzato in piedi e ha applaudito colui che ha vestito i colori rossoneri per vent'anni. Al 63' della gara, ha fatto il suo ingresso in campo Luka Modric con tanto di fascia da capitano al braccio ricevuta da Matteo Gabbia.
Dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari, si pensava che la vittoria definitiva sarebbe stata decisa ai calci di rigore come spesso accade nelle amichevoli degli ultimi anni. Ciò, però, non è successo ed il derby è terminato in parità. L'ultima amichevole tra Milan ed Inter finita con un pareggio ai tempi regolamentari risale allo 0-0 del 25 agosto 1989. L'ultimo 1-1, invece, è datato 28 novembre 1915 in occasione del match valevole per il recupero della sesta giornata della Coppa Gazzetta dello Sport. In quell'occasione, i marcatori sono stati Louis Van Hege per i rossoneri ed Aebi per i nerazzurri.
Oggi, per i rossoneri, ha segnato Nkunku su calcio di rigore. Prima di lui, l'ultimo giocatore francese del Milan ad aver segnato contro i nerazzurri in amichevole è stato Philippe Mexes il 25 luglio 2015. L'ultimo rossonero che ha segnato dal dischetto in gare non ufficiali contro l'Inter risponde al nome di Gianni Rivera nella vittoria per 4-6 del 29 giugno 1969 nella Coppa Città di New York. Passando all'Inter, che aveva sbloccato l'incontro grazie a Dimarco, un suo calciatore italiano non realizzava un gol in amichevole contro i rossoneri dal 2009. Infatti, 14 agosto di quell'anno, ha segnato Mario Balotelli in occasione del Trofeo Tim.
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