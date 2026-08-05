Nelle ultime ore ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte il Milan e l'Inter. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione di un'amichevole che ha dato alle tifoserie dei due club un assaggio di quel che sarà la Serie A 2026/2027, che avrà inizio il 22 agosto. Presso l'Optus Stadium della città australiana di Perth, l'incontro è terminato 1-1 con reti di Federico Dimarco per i nerazzurri e Christopher Nkunku per i rossoneri. Con il match terminato, ecco a voi alcuni aneddoti e numeri sulle sfide tra i due club nelle amichevoli

Amichevoli tra Milan ed Inter: statistiche e curiosità

Con la sfida disputata in Australia, le partite non ufficiali tra le due squadre lombarde salgono a quotaFino ad ora, i rossoneri hanno ottenutovittorie, quattro in più rispetto ai cugini. Quello di oggi è stato il pareggio numerotra i due club in amichevole. Prima dell'incontro ha avuto luogo il ricordo per, leggendario difensore e capitano del Milan venuto a mancare il 31 luglio all'età di. In sua memoria, aldi gioco il pubblico dell'Optus Stadium si è alzato in piedi e ha applaudito colui che ha vestito i colori rossoneri per vent'anni. Al 63' della gara, ha fatto il suo ingresso in campo Luka Modric con tanto di fascia daal braccio ricevuta da

Perth, Australia - 5 agosto 2026: Luka Modric del Milan e Cristian Chivu dell'Inter dopo l'amichevole tra Milan ed Inter all'Optus Stadium. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari, si pensava che la vittoria definitiva sarebbe stata decisa ai calci di rigore come spesso accade nelle amichevoli degli ultimi anni. Ciò, però, non è successo ed il derby è terminato in parità. L'ultima amichevole tra Milan ed Inter finita con un pareggio ai tempi regolamentari risale allo 0-0 del 25 agosto 1989. L'ultimo 1-1, invece, è datato 28 novembre 1915 in occasione del match valevole per il recupero della sesta giornata della Coppa Gazzetta dello Sport. In quell'occasione, i marcatori sono stati Louis Van Hege per i rossoneri ed Aebi per i nerazzurri.

Perth, Australia - 5 agosto 2026: Federico Dimarco dell'Inter in azione durante l'amichevole tra Milan ed Inter all'Optus Stadium. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Oggi, per i rossoneri, ha segnato Nkunku su calcio di rigore. Prima di lui, l'ultimo giocatore francese del Milan ad aver segnato contro i nerazzurri in amichevole è stato Philippe Mexes il 25 luglio 2015. L'ultimo rossonero che ha segnato dal dischetto in gare non ufficiali contro l'Inter risponde al nome di Gianni Rivera nella vittoria per 4-6 del 29 giugno 1969 nella Coppa Città di New York. Passando all'Inter, che aveva sbloccato l'incontro grazie a Dimarco, un suo calciatore italiano non realizzava un gol in amichevole contro i rossoneri dal 2009. Infatti, 14 agosto di quell'anno, ha segnato Mario Balotelli in occasione del Trofeo Tim.