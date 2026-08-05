Recentemente ha trovato la sua conclusione la partita che ha messo di fronte il Milan di Ruben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione di un'amichevole che anticipa l'inizio della Serie A 2026/2027. Il Derby della Madonnina ha avuto luogo presso l'Optus Stadium della città australiana di Perth ed è terminato con il risultato di 1-1. Al termine della gara, l'allenatore del Diavolo ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Milan-Inter, Amorim: "Dobbiamo migliore tutto"

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, l'Inter ha sbloccato il risultato al 52' con. Il Milan, al minuto 84, ha rimesso la gara in equilibrio grazie al calcio di rigore segnato da. Ai microfoni di Sky Sport, Amorim ha parlato della partita dicendo: "Non aver perso è importante, ma deve esserlo ancor di più il migliorare come squadra. Abbiamo iniziato bene facendo del buon pressing, ma l'Inter ha esperienza e ha capito subito la nostra strategia. Per questo, tra fine primo tempo e l'inizio del secondo, abbiamo sofferto. Negli ultimi 20 minuti di gara siamo migliorati. Un buon test anche dal punto di vista fisico, ma per provare tutti i giocatori abbiamo bisogno di più partite".

Perth, Australia - 4 agosto 2026: Ruben Amorim, allenatore del Milan, osserva durante la conferenza stampa all'Optus Stadium. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

In seguito, il tecnico rossonero ha parlato di Rafael Leao: "Quel che ho detto in conferenza stampa lo dico anche ora. Quando sei al Milan, devi essere fortunato e divertirti. Lui si sta divertendo ed è un nostro giocatore. Oggi ha aiutato la squadra ed è la cosa più importante".

Poi ha parlato degli aspetti da migliorare: "Va migliorato tutto, in particolar modo quando abbiamo la palla. Quando siamo in possesso, soffriamo meno. C'è bisogno di lavorarci molto su ciò perché per soffrire meno dobbiamo avere più possesso palla". Infine, ha concluso parlando del ricordo di Franco Baresi: "Ho visto tutte le immagini di ieri. Lui è stato un giocatore speciale, una persona speciale e ci mancherà molto. Per ricordarlo come si deve, dobbiamo riportare il club dove merita".