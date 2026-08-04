OakTree si prepara a vendere l'Inter? Secondo il Corriere della Sera la strategia del gruppo, nel lungo periodo, punta alla cessione del club neroazzurro. Un percorso che potrebbe iniziare a breve.

OakTree si avvia verso la vendita dell'Inter?

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Da almeno due stagioni, come ripete sempre, il mantra della strategia aziendale nerazzurra èmantenendo la rosa quanto più possibile. Questa è la volontà del fondo OakTree, che è subentrato forzatamente a, ed era la sua volontà fin dal giorno uno della nuova gestione. Due, sono stati finora gli obiettivi principali: sistemare il bilancio in perdita del club e avviare. Una strategia che sta funzionando: l'Inter ha un bilancio in positivo, per il secondo anno, ed è stato avviato ancheil piano per il nuovo stadio da costruire nell'area dei parcheggi dell'attuale Giuseppe Meazza insieme al. Ed è anche in corso la compravendita dei terreni con il Comune di Milano.

Secondo il Corriere della Sera, però, questa strategia avrebbe un chiaro e preciso obiettivo a lungo termine: la vendita della società. E, a oggi, OakTree potrebbe star pensando ad avviare questo tipo di processo. Perché? L'opera di risanamento del club, dei conti, il rilancio economico e sportivo dell'Inter, è completata o comunque sta venendo portata avanti con successo. Il nuovo obiettivo adesso è quello di valorizzare il club all'estero. Questo sta avvenendo grazie alle vittorie sportive, al lavoro con i social, alle tournée estive in giro per il Mondo, le partnership con i grandi brand internazionali.

Tutto questo ha uno scopo: superato il terzo anno di gestione, OakTree entrerà nell'ottica di cominciare a guardarsi intorno cercando possibili interessati all'acquisto dello storico club. Un fondo, normalmente, è un soggetto lavora per rivalutare qualcosa e per rivendere a cifre superiori. L'obiettivo è fruttare l'investimento iniziale. Non c'è urgenza, in questo momento, e l'idea rimane sullo sfondo. Sullo sfondo, ma presente.