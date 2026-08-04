Dalla conferenza stampa di vigilia ai segnali emersi nelle amichevoli estive: il punto sul momento dei nerazzurri prima del derby contro il Milan
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Un nuovo derby è alle porte e in casa Inter cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, che difficilmente i protagonisti definiscono solo come 'amichevole'. Christian Chivu ha tracciato la rotta in conferenza stampa, ribadendo la volontà di sfidare il Milan senza fare calcoli e soffermandosi anche sul percorso di crescita della sua squadra.
Verso Inter-Milan, Chivu: "Speculare non fa per noi"Alla vigilia della sentita gara contro il Milan sul campo da gioco australiano di Perth, Christian Chivu ha ribadito quale dovrà essere l'identità della sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha escluso qualsiasi approccio attendista, nonostante il peso di un'amichevole estiva, e il messaggio più significativo è arrivato proprio sulla mentalità con cui affrontare il derby: "Due risultati su tre? Speculare non fa per noi", una dichiarazione che sintetizza la filosofia dell'allenatore, intenzionato a vedere una squadra propositiva e fedele ai propri principi di gioco.
Chivu ha inoltre ricordato quanto il derby rappresenti per i tifosi e per tutto il movimento calcistico, senza però perdere di vista l'aspetto tecnico: "È un derby, sappiamo tutti quello che rappresenta per due squadre forti come Inter e Milan, ma resta pur sempre un'amichevole. Sarà di certo una bella partita da guardare. Il mio obiettivo è vedere crescita, dal punto di vista fisico e della condizione", ha concluso Chivu.
Inter, i segnali arrivati dall'amichevole contro il CityIn vista dell'inizio della stagione, l'Inter ha racconto indicazioni incoraggianti anche nelle amichevoli estive. Tra i test disputati spicca soprattutto quello contro il Manchester City, terminato sull'1-1 nei tempi regolamentari grazie al pareggio firmato da Benjamin Pavard dopo il vantaggio inglese di Divin Mubama. I nerazzurri hanno poi avuto la meglio ai calci di rigore, ottenendo una vittoria di prestigio contro una delle squadre più forti d'Europa, seppur in un amichevole.
Al di là del risultato, il confronto con il City ha evidenziato una squadra compatta, capace di reagire allo svantaggio e di mantenere ordine anche nei momenti di maggiore pressione. Un'iniezione di fiducia importante per il gruppo di Chivu, che ora vuole trasferire le buone sensazioni anche nel derby contro il Milan, penultimo test dei nerazzurri prima dell'avvio del campionato.
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