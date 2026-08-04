Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Un nuovo derby è alle porte e in casa Inter cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, che difficilmente i protagonisti definiscono solo come 'amichevole'. Christian Chivu ha tracciato la rotta in conferenza stampa, ribadendo la volontà di sfidare il Milan senza fare calcoli e soffermandosi anche sul percorso di crescita della sua squadra.

Verso Inter-Milan, Chivu: "Speculare non fa per noi"

Alla vigilia della sentita gara contro ilsul campo da gioco australiano di Perth,ha ribadito quale dovrà essere l'identità della sua. Il tecnico nerazzurro ha escluso qualsiasi approccio attendista, nonostante il peso diestiva, e il messaggio più significativo è arrivato proprio sulla mentalità con cui affrontare il derby: "Due risultati su tre? Speculare non fa per noi", una dichiarazione che sintetizza la filosofia dell'allenatore, intenzionato a vedere una squadrae fedele ai propri principi di gioco.

Chivu ha inoltre ricordato quanto il derby rappresenti per i tifosi e per tutto il movimento calcistico, senza però perdere di vista l'aspetto tecnico: "È un derby, sappiamo tutti quello che rappresenta per due squadre forti come Inter e Milan, ma resta pur sempre un'amichevole. Sarà di certo una bella partita da guardare. Il mio obiettivo è vedere crescita, dal punto di vista fisico e della condizione", ha concluso Chivu.

HONG KONG, CINA - 01 AGOSTO: Il capo allenatore dell'FC Internazionale Cristian Chivu celebra la vittoria alla fine dell'amichevole pre-stagione tra Manchester City FC e FC Internazionale al Kai Tak Sports Park il 01 agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Inter, i segnali arrivati dall'amichevole contro il City

In vista dell'inizio della stagione, l'ha raccontoincoraggianti anche nelle amichevoli estive. Tra i test disputati spicca soprattutto quello contro il, terminato sull'1-1 nei tempi regolamentari grazie al pareggio firmato dadopo il vantaggio inglese di. I nerazzurri hanno poi avuto la meglio ai, ottenendo una vittoria di prestigio contro una delle squadre più forti d'Europa, seppur in un amichevole.

Al di là del risultato, il confronto con il City ha evidenziato una squadra compatta, capace di reagire allo svantaggio e di mantenere ordine anche nei momenti di maggiore pressione. Un'iniezione di fiducia importante per il gruppo di Chivu, che ora vuole trasferire le buone sensazioni anche nel derby contro il Milan, penultimo test dei nerazzurri prima dell'avvio del campionato.