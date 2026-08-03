Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Pio Esposito parla ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla tournée dell'Inter a Hong Kong e affronta subito il caldo tema del rinnovo contrattuale. La dirigenza e il procuratore portano avanti una trattativa serrata per un accordo di cinque anni a 3 milioni più bonus a stagione. L'attaccante rassicura immediatamente tutti i tifosi nerazzurri: "Sono tranquillissimo, sto benissimo qua all’Inter. È una situazione che sta curando il mio procuratore con la società senza alcun problema". Il classe 2005 esalta poi la sua prima vera annata trascorsa tra i grandi della Serie A: "L’anno scorso siamo andati oltre le aspettative di inizio anno. Sono molto contento di come sia andata la prima stagione all’Inter".

Il derby estivo e la voglia di vincere

La fame dianima le dichiarazioni del giovane centravanti, il quale fissaambiziosi per sé e per l'intero club. "L'obiettivo, come al solito, è quello di non accontentarci mai, non fermarci e cercare di migliorarci sempre". Ilestivo propone ora le sfide di lusso contro Juventus , banchi di prova utilissimi per accumularepreziosi nelle gambe. La, però, accende sempreparticolari e l'attaccante lo conferma: "Fa sempre un effetto diverso giocare contro il Milan, da quando ero piccolo ho fatto tantissimi derby e, pur essendo un'amichevole, affronteremo la partita in modo serio". La squadra punta infatti dritta al vertice assoluto: "Non ci nascondiamo, siamo una squadra forte e che lotterà per vincere anche quest'anno".

HONG KONG, CINA - 1° AGOSTO: Pio Esposito dell'FC Internazionale effettua il riscaldamento prima dell'amichevole precampionato tra Manchester City FC e FC Internazionale al Kai Tak Sports Park, il 1° agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La Nazionale e la favola con Stankovic

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Oltre agli obiettivi da centrare con la maglia del, Piocoltiva il grande sogno di vestire stabilmente i colori. L'attaccante dichiara le sue prossime intenzioni: "Voglio dimostrare sempre in campo, prima col club perché il calendario dice questo, poi sperando di avere l'occasione anche in nazionale, ci tengo tantissimo alla maglia azzurra".Infine,tocca le corde del cuore quando il ragazzo commenta ilin nerazzurro del compagno Aleksandar. I due giovani talenti condividono unprofondissimo fin dalle formazioni: "Durante l’estate gli ho sempre chiesto se tornasse, è bellissimo che un'amicizia vada avanti così nel club che sognavamo da piccoli".