Direttamente dalla tournée di Hong Kong, Pio Esposito fa il punto sul proprio contratto e traccia gli obiettivi stagionali. L'attaccante punta al massimo traguardo con l'Inter e accoglie il fraterno amico Stankovic
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Pio Esposito parla ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla tournée dell'Inter a Hong Kong e affronta subito il caldo tema del rinnovo contrattuale. La dirigenza e il procuratore portano avanti una trattativa serrata per un accordo di cinque anni a 3 milioni più bonus a stagione. L'attaccante rassicura immediatamente tutti i tifosi nerazzurri: "Sono tranquillissimo, sto benissimo qua all’Inter. È una situazione che sta curando il mio procuratore con la società senza alcun problema". Il classe 2005 esalta poi la sua prima vera annata trascorsa tra i grandi della Serie A: "L’anno scorso siamo andati oltre le aspettative di inizio anno. Sono molto contento di come sia andata la prima stagione all’Inter".
Il derby estivo e la voglia di vincereLa fame di vittorie anima le dichiarazioni del giovane centravanti, il quale fissa traguardi ambiziosi per sé e per l'intero club. "L'obiettivo, come al solito, è quello di non accontentarci mai, non fermarci e cercare di migliorarci sempre". Il calendario estivo propone ora le sfide di lusso contro Milan e Juventus, banchi di prova utilissimi per accumulare minuti preziosi nelle gambe. La stracittadina, però, accende sempre emozioni particolari e l'attaccante lo conferma: "Fa sempre un effetto diverso giocare contro il Milan, da quando ero piccolo ho fatto tantissimi derby e, pur essendo un'amichevole, affronteremo la partita in modo serio". La squadra punta infatti dritta al vertice assoluto: "Non ci nascondiamo, siamo una squadra forte e che lotterà per vincere anche quest'anno".
La Nazionale e la favola con StankovicOltre agli obiettivi da centrare con la maglia del club, Pio Esposito coltiva il grande sogno di vestire stabilmente i colori dell'Italia. L'attaccante dichiara le sue prossime intenzioni: "Voglio dimostrare sempre in campo, prima col club perché il calendario dice questo, poi sperando di avere l'occasione anche in nazionale, ci tengo tantissimo alla maglia azzurra".
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